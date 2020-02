Cazurile de coronavirus cresc alarmant in Coreea de Sud. Samsung inchide temporar o fabrica

Ziare.

Centrul national de Control si Prevenire a Bolilor (KCDC) a raportat 142 de cazuri noi in cadrul unei informari de dimineata si alte 87 dupa-amiaza, dupa ce vineri anuntase 204 de cazuri.Dintre noile cazuri, majoritatea sunt legate de o femeie de 61 de ani care a participat la slujbele unei secte crestine din metropola Daegu.Samsung Electronics, cel mai important producator de smartphone-uri din lume, a declarat sambata ca un caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la fabrica sa de telefoane mobile din orasul sud-estic Gumi, ceea ce a cauzat inchiderea acesteia.Reprezentantii Samsung Electronics au declarat ca fabrica va fi inchisa pana in dimineata zilei de 24 februarie.Vineri, numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China continentala a crescut la 2.345, iar cel al cazurilor de infectare a depasit 76.000.