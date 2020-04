Cazurile grave de COVID-19 de la Constanta ar putea fi transferate in Germania. Ce spune ministrul Sanatatii

LIVE

Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat ca discuta in acest sens cu Primaria din Dusseldorf si ca aceasta este doar o masura preventiva pentru cel mai negru scenariu."Am trimis cate o scrisoare in zonele din Germania unde avem deschise canale de comunicare. Am intrat in contact cu primaria din Dusseldorf, cu domnul primar Thomas Geisel, printr-un cetatean german, domnul Udo Stern, un excelent ambasador al Constantei.Am trimis o scrisoare si catre Ministerul Apararii din Germania deoarece stiu ca utilizeaza niste aeronave specializate pentru partea aceasta medicala. Am tinut cont de faptul ca noi avem in apropiere Aeroportul International Mihail Kogalniceanu si cea mai mare baza NATO din Romania. Nimic nu este mai pretios decat viata si noi trebuie sa ne luptam pentru viata fiecarui constantean", a declarat primarul municipiului Constanta pentru Mediafax.Acesta a precizat ca transferul cazurilor grave de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta in Germania este doar o masura preventiva pentru cel mai negru scenariu si ca, in acest moment, la Constanta lucrurile sunt in parametri normali."Noi ne aflam intr-un moment in care trebuie sa ne gandim la scenariul cel mai rau. Eu nu am facut aceste adrese ca si cum noi suntem deja la capacitate maxima, suntem sufocati si cautam disperati solutii. Lucrurile trebuie gandite din timp si planificate", a mai precizat Decebal Fagadau.Referitor la aceasta situatie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca in contextul pandemiei avem nevoie de multe lucruri din exteriorul tarii, dar si alte tari au nevoie de ajutor la randul lor."Avem discutii cu fiecare ministru al Sanatatii, dar vedeti ce se intampla in Europa. Nu stiu in ce masura se poate discuta (despre transferul pacientilor - n.red.). Un pacient bolnav ramane in acea tara, am inchis niste granite, sunt niste miscari ale persoanelor valide ingradite...", a spus Tataru.Intrebat daca nu avem nevoie de ajutor din exterior, ministrul a raspuns: "Avem nevoie de multe lucruri din exterior, dar si alte tari au nevoie".