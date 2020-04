Cazurile noi de Covid-19 in Germania, in scadere pentru a treia zi. Elvetia a testat peste 150.000 de oameni

Ziare.

Germania a raportat 5.936 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. Totalul in tara a ajuns, duminica, la 91.714.Potrivit Robert Koch Institute, duminica a fost a treia zi consecutiva in care a fost inregistrata o scadere a cazurilor de imbolnavire descoperite.Sambata, Germania a raportat 6.082 de cazuri noi, iar vineri, 6.174 de cazuri noi. In Germania, tara cu mai mult de 82 de milioane de locuitori, au fost efectuate peste 920.000 de teste.Numarul deceselor este de aproximativ 1.450.De cealalta parte, Elvetia - cu o populatie de 8,6 milioane de locuitori - a anuntat ca a testat peste 158.000 de oameni, asta inseamna 18.256 de test la un milion de locuitori. Dintre cei testati, 21.100 au fost diagnosticati cu Covid-19.Numarul total al deceselor inregistrat in Elvetia a crescut cu 19, pana la 559, a anuntat Ministerul Sanatatii duminica.Romania a facut pana acum 38.623 de teste, ceea ce inseamna 2.008 de teste la un milion de locuitori. Pana la acest moment avem 3.864 de imbolnaviri, 151 de decese si 374 de persoane declarate vindecate.