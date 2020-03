Ce a modificat Guvernul la Codul Penal prin OUG: Pedepse majorate pentru incalcarea carantinei si falsul in declaratii. Plus o infractiune noua

Despre "cetatenii iresponsabili"

Este vorba despre majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor si, totodata, este introdusa o infractiune noua:Ludovic Orban a precizat ca modificarile au fost facute in cazul infractiunilor care se petrec in contextul pandemiei de coronavirus. El nu a explicat care sunt limitele maxime ale noilor prevederi, iar actul normativ urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial."Am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii referitor la epidemia de coronavirus. Exista mai multe situatii. De exemplu, situatia cand un cetatean revine dintr-o tara unde exista un numar de cazuri si fie trebuie sa intre in carantina, fie trebuie sa intre in izolare.Acesti cetateni trebuie sa completeze o declaratie,", a declarat Ludovic Orban.Seful Guvernului a precizat ca au fost majorate si pedepsele pentru zadarnicirea combaterii epidemiei."Cine nu respecta carantina si masurile dispuse de autoritati, de DSP, va avea dosar penal. Trebuie sa stie ca li se va intocmi dosar penal. Nu putem accepta ca cetatenii iresponsabili, care sunt in situatia de a fi izolati la domiciliu sau in carantina, sa nu respecte aceste decizii ale autoritailor, sa umble liber in societate si sa riste sa imbolnaveasca cetatenii romani.Datoria primordiala a Guvernului este sa apere sanatatea cetatenilor. Pentru a apara sanatatea cetatenilor romani, vom lua masuri oricat de dure pentru a-i pedepsi pe cei care nu respecta deciziile si regulile stabilite", a mai spus Orban.Premierul a anuntat ca prin OUG a fost introdusa si o noua infractiune:", a explicat premierul.Orban a mai afirmat ca inasprirea pedepselor este pentru a-i sanctiona pe cei care nu inteleg ca trebuie sa respecte toate masurile luate de autoritati, pentru ca altfel risca sa puna in pericol viata cetatenilor romani.