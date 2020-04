Ce ar trebui sa invatam de la Wuhan: Ridicarea restrictiilor nu inseamna revenirea la viata dinaintea pandemiei. Cat va dura, de fapt, criza

De ce isi revine Wuhan atat de greu

#Wuhan has reopened 266 of its major tourist attractions as the pandemic wanes.And its landmark tourist attraction, the #YellowCraneTower, will reopen on Wednesday, with the number of visitors capped at 5,400 daily. pic.twitter.com/Ccg15ypkYv - ShanghaiEye (@ShanghaiEye) April 28, 2020

Abia dupa ce orasul Wuhan s-a redeschis, pe 8 aprilie, au inteles locuitorii sai ca revenirea la un trai normal nu se va face de azi pe maine.E adevarat, in Wuhan s-au ridicat restrictiile majore. Se poate pleca din oras, spre exemplu. Dar restaurantele sunt tot inchise si nu pot servi decat mancare la pachet. Iar cele mai multe magazine nu s-au redeschis inca, transmite CNN Oamenii poarta in continuare masti si se straduiesc din raputeri sa se evite unii pe altii, de teama sa nu raspandeasca sau sa nu ia virusul.In ciuda declaratiilor optimiste pe care le-au facut oficialii din Wuhan in ultimele zile, atmosfera in oras e sumbra, au constatat reporterii CNN, care s-au dus la fata locului imediat ce autoritatile le-au permis.Spre exemplu, Luo Ping, un oficial din sectorul de control epidemiologic a declarat ca in unele domenii activitatea s-a reluat in Wuhan in proportie de suta la suta. Iar in urma cu o saptamana, oficialii anuntau ca sunt pe cale sa obtina o dubla victorie. Adica una impotriva virusului si o alta, in ceea ce priveste revenirea si crestrea economiei.Dar unii intreprinzatori din Wuhan au explicat pentru CNN ca, momentan, nu poate fi vorba despre revenire sau crestere. Inainte de toate, din cauza ca oamenii inca n-au prins curaj sa iesa din casa. Asa ca in oras nu exista inca o cerere de produse la nivel suficient de ridicat.Si s-ar putea sa dureze si 3 ani pana cand lucrurile vor reveni la normal, sunt de parere antreprenorii.Orasul Wuhan este considerat de marime medie, in China. Dar are totusi 11 milioane de locuitori, fiind mai populat decat cele mai multe orase din SUA.Si este cunoscut in zona centrala a Chinei ca hub de transport si ca important centru de productie manufacturiera. Cu alte cuvinte, ceea ce se intampla in Wuhan conteaza.Dar la finalul lunii decembrie 2019 a aparut noul coronavirus. Si a urmat pandemia. Pe 23 ianuarie orasul si-a inchis granitele, iar viata s-a oprit. In unele zone ale orasului, oamenii au fost nevoiti sa ramana inchisi in case luni la rand. Nu mai ieseau nici macar pana la magazin, ci se alimentau doar prin curier.Asa ca economia infloritoare din Wuhan s-a oprit. Iar acum - cu discursuri ultra-optimiste si la presiunea Beijingului - autoritatile locale incearca sa o reporneasca.Din pacate, s-ar parea ca asta nu e o treaba tocmai simpla.Shaun Roache, economist sef la filiala din Asia Pacifica a S&P Global Ratings, spune ca ceea ce se intampla in Wuhan ar trebi studiat cu atentie, pentru ca lumea ar putea trage invataminte din acest caz. Mai exact, s-a vazut clar ca instituirea unor restrictii dure afecteaza grav economia. Dar, totodata, scurteaza varfurile pandemiilor si grabeste reluarea activitatii.In cea mai accentuata situatie de risc, in astfel de conditii, se afla firmele mici si mijlocii, care nu au acces la linii generoase de credit, cu care sa isi poata finanta repornirea.Spre exemplu, un patron de restaurant din Wuhan i-a povestit unui reporter CNN ca a luat decizia de a mai astepta o vreme pana sa redeschida."Eu am deschis restaurantul, de fapt. Si bineinteles ca n-a venit nimeni sa manance. Cum sa vina, daca e inca interzis? Si am avut doar doua-trei comenzi sa livrez mancare. Practic, am platit mai mult ca sa redeschid decat am castigat in primele zile de activitate. Asa ca am inchis la loc", a spus antreprenorul.Statul a anuntat ca va incerca sa-i ajute pe intreprinzatori. Spre exemplu, pe cei care activeaza in spatii detinute de stat, ii va pasui cu chiria. Dar pentru cei care au sedii inchiriate de la privati - si care, in continuare, isi vor plata chiriei la data fixa - n-au spus cum ii vor sprijini.Oricum, multi mici intreprinzatori au declarat pentru CNN ca si daca statul chinez le va da ceva, o va face probabil prea tarziu pentru a-i mai ajuta sa isi salveze afacerile de la faliment.In plus, cei mai multi se tem ca va veni in curand un al doilea val la pandemiei si totul de va bloca din nou.Productia si-ar putea reveni mai usor, sustine Shaun Roache, economistul sef al filialei din Asia Pacifica a S&P Global Ratings. Dar principala ramura a ecomiei din Wuhan e cea a serviciilor. Asa ca aceasta trebuie sa isi revina, ca lucrurile sa mearga bine.Iar cata vreme amenintarea unui nou val al pandemiei ameninta, e greu de crezut ca serviciile isi pot reveni.Nici bine n-a plecat echipa CNN din Wuhan, sambata trecuta, ca autoritatile au si anuntat ca au gasit 19 bolnavi de COVID 19. Erau asimptomatici si - daca n-ar fi fost gasiti - probabil ar fi raspandit boala mult timp prin oras, de vreme ce nu se simteau rau si nu aveau motive sa mearga la medic. Ce urmeaza, vom vedea.Un lucru e cert: desi s-au ridicat restrictiile majore, cel mai probabil va mai trece mult pana cand viata din Wuhan sa revina la normal.