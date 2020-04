Ce au in comun tarile care au reusit sa controleze pandemia pana acum? Sunt conduse de femei

Ziare.

Hong Fincher da exemplul catorva tari care au reusit, pana acum, sa controleze raspandirea noului coronavirus, tari care care au un lucru in comun: sunt conduse de femei. Autoarea mentioneaza si faptul ca femeile reprezinta mai putin de 7% din numarul liderilor din intreaga lume.Una dintre aceste tari este, unde pandemia de coronavirus a fost controlata cu succes printr-o interventie prompta, astfel incat tara exporta acum milioane de masti in Uniunea Europeana si alte regiuni. O alta este, care deruleaza cel mai vast program de testare din Europa, efectuand 350.000 de teste saptamanal, ceea ce ii permite sa depisteze virusul suficient de devreme pentru a izola si a trata pacientii corespunzator. Un alt treilea exemplu este, care a actionat la randul sau inca din faza incipienta a pandemiei, inchizand turismul si impunanad masuri de restrictie la nivelul intregii tari.In toate cele trei cazuri decisiva a fost interventia timpurie si ferma, noteaza Hong Fincher.Atunci cand a auzit despre virusul misterios care facea ravagii in Wuhan in decembrie anul trecut,, o tara cu 24 de milioane de locuitori, a ordonat imediat ca toate avioanele care soseau din orasul chinez sa fie controlate. A pus apoi bazele unui centru de comanda pentru epidemie, a accelerat productia de echipamente de protectie si a restrictionat toate zborurile din China. La data scrierii opiniei, pe 16 aprilie, Taiwan avea mai putin de 400 de cazuri de COVID-19 si sase decese (numarul cazurilor de imbolnavire a depasit de atunci 400, cel al deceselor a ramas stabil).Hong Fincher trece in continuare la cazul Germaniei, care, la o populatie de 83 de milioane de locuitori, are in prezent in jur de 145.000 de cazuri de imbolnaviri, dar foarte putine decese la un milion de locuitori (in jur de 4.600 de cazuri, mult mai putine decat majoritatea celorlalte state europen), apreciaza autoarea, care adauga ca popularitatea cancelarului, care are un doctorat in chimie cuantica, a explodat in aceasta perioada ca urmare a modului in care a gestionat pandemia. Pe langa cel mai vast program de testare din Europa, Germania are si cele mai multe paturi de terapie intensiva.In ceea ce priveste Noua Zeelanda, o tara cu aproape cinci milioane de locuitori, Hong Fincher mentioneaza decizia premieruluide a inchide granitele pentru vizitatorii straini, desi economia tarii se bazeaza in mare parte pe turism, pe 19 martie, si de a impune un lockdown de patru saptamani incepand cu 23 martie. De asemenea, tara a derulat un vast program de testare si are in prezent in jur de 1.400 de cazuri de imbolnavire si 12 decese.Autoarea trece in revista si, printre care Finlanda, Islanda, care au o rata a deceselor cauzate de COVID-19 mai scazuta decat in restul Europei. In schimb, in singura tara nordica la conducerea careia nu se afla o femeie, Suedia, premierul Stefan Lofven a refuzat sa impuna restrictii, iar rata deceselor este mult mai ridicata decat a celor mai multe tari europene.In ceea ce-i priveste pe alti barbati aflati la carma in perioada aceasta in diferite parti ale lumii, Hong Fincher mentioneaza cazul notabil al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, care a reusit sa aduca pe o panta descendenta cazurile de COVID-19 in tara sa prin testare la scara larga, inainte de a critica lideri ca Donald Trump si Boris Johnson, care au ignorat avertizarile comunitatii stiintifice, ajungandu-se la situatii catastrofale in tarile pe care le conduc, potrivit autoarei.Nu in ultimul rand, aceasta crede ca virusul nu s-ar fi raspandit atat de repede din China in restul lumii daca presedintele chinez Xi Jinping nu ar fi permis ca cinci milioane de oameni sa paraseasca Wuhan inainte de ca orasul sa fie inchis."Este prea devreme pentu a afirma cu certitudine care sunt liderii care au luat suficiente masuri pentru a controla raspandirea coronavirusului - si pentru a salva vieti. Insa exemplele de mai sus arata ca un numar disproportionat de mare de lideri care au actionat din timp si decisiv au fost femei", afirma Hong Fincher spre finalul opiniei.Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2020, doar zece dintre cei 152 de sefi de stat alesi erau femei, potrivit datelor Uniunii Interparlamentare si alte ONU, atrage ea atentia."Numarul disproportionat de lideri femei care au reusit sa controleze cu succes, pana acum, aceasta pandemie, ar trebui cel putin sa ne arate faptul ca egalitatea de gen este critica pentru sanatatea publica globala si pentru securitatea internationala", concluzioneaza Leta Hong Fincher.C.S.