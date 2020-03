CE da 75 de milioane de euro tarilor membre pentru repatrierea cetatenilor

LIVE

Ziare.

com

"Masura adoptata astazi reprezinta inca o ilustrare a modului in care bugetul UE poate aduce valoare adaugata cand si unde este cea mai mare nevoie. Acesta este, de asemenea, un exemplu perfect de solidaritate si cooperare europeana", a declarat comisarul Johannes Hahn, responsabil de bugetul UE.Cu ajutorul zborurilor de repatriere organizate prin intermediul mecanismului de protectie civila al Uniunii si cofinantate de UE, de la inceputul epidemiei au fost deja repatriate in Europa 2.312 persoane din China, Japonia, SUA, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine si Capul Verde. In zilele urmatoare sunt prevazute peste 80 de zboruri de repatriere suplimentare.In cadrul mecanismului de protectie civila al UE, UE contribuie la costurile zborurilor de repatriere care transporta resortisanti ai mai multor state membre, pe baza principiului solidaritatii."Intoarcerea in siguranta a cetatenilor nostri este prioritara. Facem tot ce ne sta in putinta pentru a ne asigura ca isi regasesc familiile cat mai curand posibil in aceasta perioada dificila. As dori sa le multumesc statelor membre pentru eforturile depuse in acest demers. Centrul nostru de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta lucreaza 24 de ore din 24 impreuna cu statele membre pentru a raspunde cererilor acestora", a declarat comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic.Prin propunerea Comisiei Europene, bugetul total al primei rezerve rescEU de echipamente medicale (ventilatoare, masti de protectie si materiale medicale esentiale), va fi majorat la 80 de milioane euro.Pentru a asigura finantarea acestor operatiuni, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ - o propunere de reorganizare a unei parti a cheltuielilor UE pentru acest an in conformitate cu cele mai recente prioritati.Proiectul de buget rectificativ prevede, de asemenea:- acordarea unei asistente in valoare de 350 de milioane euro Greciei pentru gestionarea migratiei, suma care se adauga ajutorului de urgenta in valoare de 350 de milioane euro alocat deja, in conformitate cu angajamentul luat de presedinta von der Leyen in timpul vizitei sale in aceasta tara;- alocarea a 3,6 milioane euro pentru Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor, cu scopul de a spori capacitatea de identificare, evaluare si comunicare a amenintarilor la adresa sanatatii umane cauzate de bolile transmisibile si, in special, de a spori capacitatea de expertiza in contextul crizei cauzate de coronavirus;- un ajutor de 100 de milioane euro pentru a permite Albaniei sa se refaca dupa cutremurul devastator din 26 noiembrie 2019; aceasta suma reprezinta o parte din angajamentul de 115 milioane euro al Comisiei si din angajamentul total de 1,15 miliarde euro; alocarea a 3,3 milioane euro suplimentare pentru a consolida bugetul 2020 al Parchetului European (EPPO).Aceste fonduri vor permite, de exemplu, Parchetului European sa recruteze mai rapid personal calificat si sa achizitioneze echipamente IT pentru a incepe lucrul la primele cazuri. Impreuna cu sprijinul pentru gestionarea cazurilor, care a fost mobilizat deja la inceputul acestui an, pachetul total alocat EPPO pentru 2020 este, asadar, majorat cu 48%, precizeaza CE.Parlamentul European si Consiliul sunt invitate sa aprobe modificarile bugetare cat mai repede posibil, pentru a se asigura ca fondurile pot ajunge acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele.