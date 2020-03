Ce este starea de urgenta, cine o impune si cat dureaza

Articolul 15

Articolul 16

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, ca incepand de astazi, luni 16 martie 2020, in Romania se va institui starea de urgenta din cauza evolutiei epidemiei cu Covid-19.Articoluldin Constitutia Romaniei prevede urmatoarele:(1) Presedintele Romaniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sausi solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, inde la luarea acesteia.(2) Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de drept in cel mult 48 de ore de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta si functioneaza pe toata durata acestora.Prin urmare, presedintele statului ia decizia si semneaza decretul, iarDecizia trebuie aprobata in termen de 5 zile de catre Parlament, insa masurile decise de presedintele Romaniei. Daca ulterior Parlamentul se opune, prin vot, atunci masurile decise de presedinte inceteaza imediat.In contextul actual, generat de epidemia cu Covid-19 si a izolarii senatorilor si deputatilor dupa ce Vergil Chitac a fost depistat pozitiv,, puse la dispozitie de STS., dar se poate prelungi succesiv, cu cate 30 de zile de fiecare data.Masurile au caracter exceptional, introducand diversede la cadrul legal in vigoare. De asemenea,decat in mod normal, iar coordonarea este asigurata de Ministerul de Interne.Starea de urgenta este reglementata in detaliu de. Conform actului normativ citat:"Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale care se instituie in urmatoarele situatii:a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre".Prin declararea starii de urgentacu anumite exceptii, prevazute in actul normativ citat.Masurile exceptionale decise de presedinte vor fi cuprinse in decretul prezidential pe care il va semna astazi.In functie de evolutia situatiilor de pericol, presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia.(1) Incetarea starii de asediu sau de urgenta are loc la data stabilita in decretul de instituire sau in decretul de prelungire.(2) In cazul inlaturarii situatiilor de pericol, inainte de expirarea termenului stabilit, incetarea aplicarii masurii exceptionale se dispune prin decret, cu incuviintarea prealabila a Parlamentului.