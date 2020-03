Ce masuri a luat armata elvetiana dupa primul caz de coronavirus

Ziare.

In Elvetia, unde a fost detectat primul caz de coronavirus la sfarsitul lunii februarie, armata este organizata pe principiul militiei si, pe langa serviciul militar obligatoriu, barbatii trebuie sa urmeze "cursuri de repetitie" anuale care dureaza cateva zile, relateaza AFP.Militarul a fost testat pozitiv pentru coronavirus, in timp ce se pregatea luni sa-si finalizeze cursul de repetitie, a declarat armata elvetiana intr-un comunicat. In timpul controlului de sanatate la intrare, s-a constatat ca el a calatorit la Milano, in Italia, si a fost testat."Starea lui este stabila", a subliniat armata elvetiana.Cei trei membri ai camerei sale au fost plasati in carantina in infirmerie. Ceilalti soldati care au venit in contact cu pacientul infectat au fost plasati in carantina temporar in cursul noptii.Armata a limitat, de asemenea, raza de deplasare a trupelor aflate in serviciu in tara, se arata in comunicat.