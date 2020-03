Ce patesti daca nu respecti carantina, iar persoana pe care o infectezi moare sau ramane cu sechele - Ce spun Codul Penal si specialistii in Drept

Daca se agraveaza situatia?

Infractiunea nu are o forma agravanta

Ziare.

com

In plus, pana acum procurorii au deschis si doua dosare penale pentru comunicarea de informatii false.Cele mai grave astfel de cazuri sunt cel al femeii de 26 de ani din Hunedoara, care nu a respectat izolarea la domiciliu, si al barbatului de 60 de ani, internat la Spitalul "Dimitrie Gerota", care nu a anuntat autoritatile ca a efectuat deplasari in afara tarii si cu privire la destinatia avuta.Iar acum a aparut si cazul senatorului liberal , care stia din 6 martie ca este suspect de coronavirus, dar a venit in Parlament si la sedintele PNL. Deocamdata, in cazul sau, nu exista o punere in miscare a Parchetului. E si complicat, avand imunitate.Dosarele de acest gen sunt deschise pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, prevazuta astfel in Codul Penal:"(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda."Dar daca una dintre persoanele care nu au respectat regulile de carantina infecteaza o alta persoana, iar coronavirusul cauzeaza decesul acesteia sau ramane cu sechele la plamani care sa ii afecteze calitatea vietii?Specialisti in Drept, avocati si magistrati, consultati de, au explicat ca in astfel de anchete, deoarece infractiunea nu prevede astfel de cazuri, ar putea fi aduse noi acuzatii, mult mai grave."De la caz la caz, in ipoteza unor astfel de cazuri, ar putea fi vorba de vatamare corporala din culpa sau ucidere din culpa, in cazul in care nu stia ca este infectat," sustine un magistrat.," este de parere un avocat.Mai multi specialisti, mai multe pareri.In cazul in care cineva care este infectat imbolnaveste intentionat o alta persoana, care a decedat din cauza coronavirusului, ar putea fi pus acuzare pentru lovituri cauzatoare de moarte: "."Daca sunt discutii cu privire la incadrarea juridica a unor astfel de fapte, toti specialistii consultati de Ziare.com au explicat ca in toate cazurile este posibila o actiune civila, un proces deschis pentru plata unor daune morale si materiale - cheltuielile cu tratamentele medicale."In acest caz, se naste o raspundere civila delictuala," explica sursele citate."Infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor nu prevede o forma agravanta, cu privire la consecintele pe care le-a avut infectarea. Asa cum de exemplu sunt stabilite in cazul transmiterii sindromului imunodeficitar dobandit (HIV)," explica un specialist in Drept.Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani.Daca in urma transmiterii sindromului s-a produs moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.In cazul infractiunii din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.