Ce se intampla in celula de criza a UE pe tema coronavirusului

Punctul culminant al epidemiei nu a fost inca atins

O colaborare buna cu China

Janez Lenarcic, comisarul european pentru Management de criza, vorbeste despre epidemia de coronavirus in fata unui perete format din monitoare, in centrul UE pentru gestionarea situatiilor de urgenta la Bruxelles.In mod normal, aici sunt inregistrate si discutate incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale si dezastre din Europa. Mai nou, exista si harti cu toate cazurile cunoscute de coronavirus din UE. Numarul lor e inca destul de redus, fiind raportate, pana in prezent, 37 de infectii in opt state UE, majoritatea in Germania (14), urmata de Franta (11).de catre Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) de la Stockholm.In Romania nu a fost identificat inca niciun caz de infectie cu coronavirus. Doi barbati romani repatriati din China via Germania cu un zbor special au ajuns la Bucuresti duminica noapte si se afla in carantina pentru o perioada de 14 zile, intr-o locatie speciala din capitala, potrivit autoritatilor.Comisarul european Janez Lenarcic avertizeaza ca, "inainte sa existe o ameliorare, s-ar putea ca lucrurile sa se inrautateasca". Cu alte cuvinte: centrul de criza al UE considera ca nu a fost inca atins punctul culminant al epidemiei.In jur de 500 de cetateni UE au fost repatriati din China pana acum si se afla in carantina in tarile lor. Zborurile au fost coordonate de centrul de criza de la Bruxelles si urmeaza sa continue, daca e nevoie.Comisarul sloven Janez Lenarcic a anuntat, in dialog cu DW, ca va avea loc o reuniune de criza a ministrilor Sanatatii din cele 27 de state UE la sfarsitul saptamanii, dar nu a precizat ce fel de masuri concrete vor fi discutate.Intrebat daca vor exista restrictii suplimentare privind zborurile din si spre China sau Asia de Sud-Est, comisarul Janez Lenarcic a explicat ca aceasta decizie e la latitudinea fiecarui stat membru.Pana acum, companiile aeriene Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Swiss, Austrian Airlines, Finnair, SAS si Iberia au decis sa limiteze numarul zborurilor in China sau sa le intrerupa chiar pana in cursul lunii martie. Guvernul Italiei a mers si mai departe, interzicand toate zborurile din si spre China.Christian Iacob e unul dintre expertii de la centrul de criza al UE care monitorizeaza evolutia ratei de infectie la nivel mondial. "Pana acum, cresterea a fost exponentiala, dar mai nou vedem o stabilizare", explica specialistul indicand cifrele de pe monitorul din fata sa."Cifra verde din coltul de sus al monitorului, care e in crestere, ne arata cate persoane isi revin dupa o infectie cu coronavirus."Christian Iacob scrie rapoarte privind aceasta problema pentru statele Uniunii Europene si tine legatura si cu autoritatile din China: "Colaborarea cu China functioneaza bine. Ei ne spun ce le trebuie si noi vedem care stat membru poate sa le puna ceva la dispozitie."China a solicitat ajutoare suplimentare din partea Uniunii Europene. Comisia Europeana a anuntat ca urmeaza sa fie livrate in curand masti medicale, manusi de unica folosinta si echipament de protectie. Din Germania si Franta au fost trimise in China deja 12 tone de echipament de protectie.Comisarul european pentru Management de criza considera ca epidemia de coronavirus ar putea sa dauneze productiei in China, sa intrerupa lanturile globale de furnizare si sa influenteze negativ conjunctura economica la nivel international."Dar sanatatea publica e mai importanta decat urmarile economice, care sigur ca nu trebuie subestimate nici ele", a declarat Janez Lenarcic. Comisia Europeana vrea sa sprijine cu 10 milioane de euro dezvoltarea rapida a unui vaccin impotriva noului coronavirus.Conform CE, mecanismul de criza al Uniunii Europene a fost activat complet, toate masurile europene pentru combaterea coronavirusului urmand sa fie coordonate la Bruxelles. In caz de nevoie, fiecare stat care participa la acest mecanism de criza si care e suprasolicitat, poate sa ceara ajutor din partea celorlalte state.Pe langa statele Uniunii Europene mai participa Islanda, Norvegia, Macedonia, Serbia, Muntenegru si Turcia. Comisarul Janez Lenarcic a declarat ca nu are dubii in privinta datelor furnizate de China privind decesele cauzate de coronavirus si numarul persoanelor infectate."De cand a aflat comunitatea internationala despre acest virus, colaborarea dintre Comisia Europeana si China a fost foarte buna", conchide Lenarcic.