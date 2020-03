Ce spune Orban despre suspiciunea de coronavirus de la Palatul Victoria

LIVE

Ludovic Orban a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca si in acest caz va fi realizata o ancheta epidemiologica."Stirea zilei este ca a ajuns coronavirusul la Guvern. Va spun foarte limpede. Exista o suspiciune legata de o persoana care a intrat in contact cu o persoana diagnosticata, care a avut mai multe contacte la nivel si aici se face ceea ce se intampla cu toate cazurile, se deruleaza o ancheta epidemiologica, pe noi nu ne intereseaza unde lucreaza cineva, daca exista un risc de contaminare ca urmare a intrarii in contact cu o persoana care a fost diagnosticata pozitiv, imediat este trimisa in izolare la domiciliu, imediat intra mecanismul de monitorizare si urmarim evolutia si este supusa analizelor in cazul in care prezinta simptome", a spus premierul interimar.Orban a explicat ca persoana respectiva nu este in Guvern, ci in aparatul de lucru."Nu a fost in Guvern, a fost in aparatul de lucru al Guvernului. Sunt cateva persoane, dintre care o persoana e o persoana de deservire, nu este angajata efectiv, lucreaza la compania care asigura cateringul, si mai sunt una sau doua persoane care sunt angajati la Secretariatul General Guvernului", a explicat Ludovic Orban.Anterior, autoritatile au anuntat ca desfasoara o ancheta epidemiologica la Guvern cu privire la angajati de la Palatul Victoria posibili contacti ai femeii de 42 de ani deja diagnosticata cu coronavirus.In Bucuresti sunt doua cazuri de coronavirus, o femeie de 42 de ani si un barbat de 49 de ani.