Ce trebuie sa faci daca ai simptome de Covid-19 si cum te poti autoevalua

Procedura e mai clara atunci cand e vorba despre un pacient care se incadreaza in definitia cu care s-a lucrat in prima faza a raspandirii SARS-CoV2 in Romania: a revenit recent din strainatate sau a intrat in contact cu o persoana bolnava de Covid-19. Acesta va fi testat prioritar, pentru ca probabilitatea de a avea Covid-19 si nu o viroza sau o gripa sezoniera este considerabila. Atat cei reveniti din strainatate, cat si asa-numitii contacti ai acestora sunt, teroretic, in evidenta autoritatilor si auto-izolati la domiciliu, iar daca apar simptome, vor fi testati.Dar cum Romania a trecut deja in etapa transmiterii intracomunitare, avand cazuri al caror istoric nu se incadreaza in definitia de caz, ce face o persoana care are simptome care ar putea fi ale unei viroze mai banale sau ale Covid-19?Am intrebat autoritatile care sunt pasii care trebuie facuti daca tusesti sec, faci febra sau daca ai alte simptome de boala acuta respiratorie - insuficienta respiratorie (dificultate in respirare/senzatie de sufocare).1. Suni la medicul de familie, il informezi asupra simptomelor, iar acesta trebuie sa decida practic daca anunta mai departe si solicita testarea sau daca te tine sub observatie, pentru monitorizarea simptomatologiei. Daca aceasta se agraveaza, atunci medicul de familie te indruma catre un centru de boli infectioase, unde sa fii evaluat si testat pentru gripa. Daca testul de gripa este negativ, atunci ipoteza Covid-19 devine mai plauzibila si vei fi testat pentru asta.2. Daca nu ai medic de familie/nu iti raspunde la telefon sau nu stii ca el e prima veriga, atunci poti suna la TelVerde la numarul 0800.800.358.Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor, se mentioneaza pe site-ul facut special pentru informarea oamenilor, in timpul pandemiei.De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor +4021.320.20.20.La TEL VERDE insa, nu sunt medici cei care te evalueaza, asa cum se intampla cand suni la medicul de familie. Poti insa sa fii indrumat catre un medic, daca simptomele sunt severe sau sa ti se recomande starea de vigilenta, sa vezi cum evolueaza simptomatologia.In ultimele 24 de ore, de altfel, au fost inregistrate 1.473 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 8.171 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Cei mai multi dintre noi insa nu pot cantari singuri daca un simptom devine atat de grav, incat trebuie sa sune la 112. Ce inseamna asadar agravarea simptomelor?In principiu, potrivit ghidului, acestea presupun febra mare care nu a cedat sau care revine si dificultati respiratorii.Un caz special in reprezinta si cei care au alte afectiuni medicale sau care se incadreaza in grupa de risc din punct de vedere al varstei. In cazul acestora, monitorizarea prin medicul de familie este esentiala, iar testarea prioritara.*** Pe pagina web dedicata pandemiei de coronavirus, iti poti evalua simptomatologia si gradul de probabilitate de a te fi contaminat cu SARS-CoV2.Un criteriu important ramane acela al varstei, pentru ca, pana acum, varsta inaintata a fost dovedita ca fiind factor de risc.Presiunea este pusa pe medicii de familie, care trebuie sa isi monitorizeze pacientii, sa tina legatura cu ei si sa fie vigilenti, dar si responsabilitatea oamenilor de a nu intra in panica si de a urma pasii din procedura, pentru ca sistemul medical, si asa precar, nu poate risca supraincarcarea fara a ceda.