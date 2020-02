Ce trebuie sa stii despre coronavirus: Raspunsuri la intrebarile pe care toti ni le punem

Care este perioada de incubatie pentru coronavirus?

Se vor insanatosi complet persoanele care au contractat coronavirusul?

Poate fi transmis coronavirusul via lucruri cumparate din Wuhan?

Exista vreun motiv pentru care astfel de virusuri apar cu precadere in China?

Exista un vaccin pentru prevenirea infectarii cu virusul?

Venind in intampinarea dorintei oamenilor de a sti mai multe despre epidemie, BBC a raspuns la cateva intrebari de interes general din partea cititorilor pe acest subiect.Potrivit OSM, perioada de incubatie, adica pana in momentul in care apar simptomele, variaza intre doua si zece zile. Aceste estimari vor fi mai exacte pe masura ce se vor sti mai multe despre boala. Cunoasterea si intelegerea perioadei de incubatie este foarte importanta, pentru ca le permite doctorilor si autoritatilor din domeniul sanatatii sa introduca metode mai eficiente pentru a controla raspandirea virusului.Da. Multi dintre cei care au contractat coronavirusul vor avea doar simptome usoare, ca febra, tuse si probleme respiratorii. Se asteapta ca cei mai multi dintre ei sa isi revina complet.Boala prezinta un risc special pentru persoanele in varsta si pentru cei care sufera deja de alte afectiuni, precum diabet sau cancer, sau care au un sistem imunitar slabit. Potrivit unui expert din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate din China, recuperarea dureaza o saptamana in cazul simptomelor usoare.Nu exista dovezi cu privire la un astfel de risc. Unele boli se pot raspandi prin intermediul suprafetelor contaminate atunci cand oamenii tusesc sau stranuta pe ele. Nu se stie in prezent daca acest lucru este valabil si pentru coronavirus, insa, chiar daca ar fi, tinand cont de faptul ca virusul nu supravietuieste mai mult de 24 de ore in afara corpului uman, livrarile internatioanele nu sunt considerate o problema majora.Majoritatea cazurilor indica faptul ca virusul s-ar transmite prin contactul direct cu o persoana infectata.Da, faptul ca foarte multi oameni traiesc in apropiere de animale. Sursa principala a infectiei cu coronavirusul este aproape cu certitudine de origine animala, sarpele fiind indicat ca "pacient zero". SARS (sindromul respirator acut sever), o alta forma a coronavirusului care a aparut in China, a pornit de la lilieci si zibete.Primele cazuri inregistrate ar avea legatura cu o piata locala de fructe de mare din sudul Chinei, unde sunt vandute si animale salbatice vii.In acest moment nu exista un vaccin care sa ii protejeze pe oameni de acest tip de coronavirus, dar oamenii de stiinta lucreaza la dezvoltarea unui astfel de vaccin. Fiind o tulpina noua care nu a mai a fost vazuta la om pana acum, doctori inca invata despre el.