CE va livra 1,5 milioane de masti medicale mai multor tari, inclusiv Romaniei

Aceasta livrare face parte dintr-o noua achizitie de 10 milioane de masti, finantata de Comisie, in cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenta, cu scopul de a oferi ajutor direct statelor membre pentru a atenua consecintele imediate ale pandemiei si pentru a anticipa nevoile legate de relaxarea restrictiilor si de redresarea economica."Facem tot ce putem pentru a sprijini statele membre sa obtina echipamente de protectie pentru cadrele medicale din prima linie. Ele sunt eroii contemporani ai Europei. Aceasta actiune reprezinta solidaritatea UE in actiune si este menita sa contribuie la satisfacerea nevoilor sistemelor de sanatate europene, fiind mobilizate 3 miliarde de euro de la bugetul UE pentru a sprijini in mod direct eforturile statelor membre. Ramanem neclintiti in angajamentul nostru: impreuna, putem castiga aceasta lupta", declara Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara.Potrivit sursei citate, mastile vor fi livrate instatelor membre si regiunilor care au nevoie de aceste echipamente, in transe saptamanale de 1,5 milioane de bucati."Aceste livrari au loc in plus fata de sutele de mii de masti livrate deja din rezerva rescEU de echipamente medicale in ultimele saptamani, precum si fata de asistenta mobilizata prin intermediul Mecanismului UE de protectie civila", noteaza CE.Pe data de 24 aprilie 2020, Comisia Europeana a decis sa mobilizeze, in cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenta (ESI - Emergency Support Instrument), 320 de milioane de euro pentru actiuni de sprijin de urgenta, din care 100 de milioane de euro destinate unor produse sanitare esentiale, care vor fi achizitionate in lunile urmatoare.CE mobilizeaza 3 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene (UE) pentru a sprijini in mod direct sistemele de sanatate ale statelor membre, din care 2,7 miliarde de euro vor fi directionate prin intermediul Instrumentului pentru sprijin de urgenta, iar 300 de milioane de euro prin intermediul capacitatii de echipamente medicale rescEU.Forul european mentioneaza ca sunt posibile contributii suplimentare, inclusiv din partea statelor membre.Instrumentul pentru sprijin de urgenta permite sprijinirea directa a statelor membre ale UE in eforturile de a combate pandemia COVID-19 prin masuri care pot avea un impact mai mare daca sunt luate la nivel european. Acest instrument nu inlocuieste instrumentele existente (achizitii publice in comun, rescEU etc.), ci le completeaza, precizeaza Comisia."Datorita acestui instrument, UE poate realiza actiuni specifice de prevenire si atenuare a consecintelor acute imediate in unul sau in mai multe state membre si poate satisface, pe termen mediu si lung si in mod coordonat, nevoile determinate de relaxarea restrictiilor si de redresarea economica care survine crizei cauzate de noul coronavirus. Astfel, Comisia va oferi un raspuns integrat al UE pe parcursul intregii crize cauzate de noul coronavirus. Pentru a pune in aplicare sprijinul, Comisia colaboreaza continuu cu autoritatile sanitare nationale, cu organizatiile internationale si cu sectorul neguvernamental", se arata in comunicatul citat.Odata cu derularea Instrumentului pentru sprijin de urgenta, Comisia va putea sa sprijine o gama larga de initiative, care includ: achizitionarea de echipamente medicale, precum aparatele de ventilatie si mastile; coordonarea si sprijinirea financiara a transportului de pacienti catre statele membre ale UE care dispun de capacitati spitalicesti neutilizate; contributia la amplificarea testarilor in intreaga UE; sprijinirea livrarii vaccinurilor, unele putand fi rezultatul unui sprijin semnificativ acordat in cadrul altor initiative ale UE.