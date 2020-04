Cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri in Romania: 445! Cum arata situatia COVID-19 pe judete

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

25 de romani morti in afara tarii

LIVE

Ziare.

com

S-a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de cazuri - 445 in 24 de ore.Cifrele au fost prezentate de ministrul Nelu Tataru intr-o conferinta de presa , in care a anuntat ca avem in tara trei focare: Suceava, Arad si Deva.Totodata, pana acum,, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin si Mures.Media de varsta a celor decedati este de 66 de ani, a precizat ministrul.Iata si numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 132.3. Arges 124. Bacau 245. Bihor 446. Bistrita-Nasaud 277. Botosani 448. Brasov 1249. Braila 1310. Buzau 1211. Caras-Severin 1712. Calarasi 2613. Cluj 10814. Constanta 11715. Covasna 3816. Dambovita 1917. Dolj 2718. Galati 9019. Giurgiu 2220. Gorj 821. Harghita 122.23. Ialomita 4524. Iasi 7225. Ilfov 6026. Maramures 4627. Mehedinti 1128. Mures 5529. Neamt 15030. Olt 831. Prahova 2732. Satu Mare 1633. Salaj 734. Sibiu 2735.36. Teleorman 2437. Timis 12638. Tulcea 639. Vaslui 1140. Valcea 841. Vrancea 7042. Mun.Dintre persoanele confirmate pozitiv,si externate din unitati spitalicesti: 126 la Bucuresti, 58 la Timis, 34 la Iasi, 5 la Caras-Severin, 6 la Prahova, 16 la Constanta, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Brasov, 5 la Galati, 2 din Bihor, 2 in Arges, 2 la Arad, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt si inca 1 la Alba.Diferentele de cifre fata de ziua anterioara referitoare la persoanele vindecate din judetele Caras-Severin si Prahova sunt din cauza faptului ca unitatile spitalicesti din aceste judete au rectificat datele comunicate anterior, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat remis vineriIn ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent,: 129 in Spania, 57in Italia,14 in Franta, 8 in Germania,4 in Marea Britanie, 2in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.De la inceputul epidemiei si pana la acest moment, au murit 25 de romani aflati in strainatate: 9 in Italia, 6 in Franta, 4 in Marea Britanie, 5 in Spania si unul in Germania.Pe teritoriul Romaniei,. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateB.B.