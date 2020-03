Cea mai tanara victima din Romania are 27 de ani: A luat virusul de la fratii sai, veniti din UK pentru inmormantarea mamei

LIVE

Tanara este din localitatea Candesti si de foarte multi ani suferea de diabet zaharat tip I. Ea ar fi contactat virusul de la niste frati de-ai sai care s-au intors din Marea Britanie pentru a participa la funeraliile mamei.Potrivit primarului din Candesti, Constantin Ciornodolea, femeia a crescut intr-o familie modesta, cu multi copii."Provine dintr-o familie foarte necajita. Era necasatorita. Era bolnava de mica si mai avea un frate care traieste in carucior, impreuna cu care locuia in aceeasi casa", sustine primarul.Tanara de 27 ani a ajuns sambata trecuta la Spitalul Municipal Dorohoi in coma diabetica. De acolo a fost preluata de un echipaj SMURD, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati. Ulterior, ea a fost transferata intre mai multe sectii ale spitalului, iar la final a ajuns pe Sectia de Terapie Intensiva.Femeii i-au fost recoltate probe biologice pentru COVID-19 pe 22 martie, care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Rezultatul testarii din data de 23 martie a fost pozitiv. Ea a murit duminica la Spitalul Boli Infectioase Iasi si avea patologie preexistenta diabet zaharat tip I decompensat.