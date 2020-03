Cehii vor acces la date din telefoanele mobile si cardurile bancare ale celor infectati, ca sa opreasca pandemia

Ziare.

Solutia propusa de catre un grup de experti in informatica - Covid19cz - foloseste date din telefoanele mobile si cardurile bancare ale persoanelor testate pozitiv, pentru a arata deplasarile acestora - cu consimtamantul celor vizati."Acest lucru genereaza o harta care arata (...) de exemplu ca cineva a stat o jumatate de ora la coltul cutarei sau cutarei strazi", a declarat pentru AFP aceasta purtatoare de cuvant a Covid19cz, Irena Zatloukalova."Inspectorul sanitar poate intreba o persoana (bolnava) daca s-a intalnit cu cutare sau cutare persoana, pentru a identifica oamenii susceptibili sa fie infectati. Oamenii nu trebuie sa se mai bazeze doar pe memoria lor si sa-si aminteasca ce au facut in ultimele doua saptamani", a subliniat ea.In cadrul acestui sistem de "carantina inteligenta" - testat intr-o regiune din sud-estul Cehiei -, persoanele care s-au aflat in contact cu un bolnav urmeaza sa fie plasate apoi intr-o scurta carantina de trei zile, in care sunt supuse unui test de depistare a bolii covid-19."In cazul in care rezultatul este negativ, ele se pot intoarce la viata lor de zi cu zi. In cazul in care rezultatul este pozitiv, ele vor fi plasate in carantina completa", a anuntat adjunctul ministrului Sanatatii Roman Prymula pe site-ul Guvernului.Potrivit lui Zatloukalova, Marea Britanie, Lituania, Serbia, Slovacia, dar si tari din America Latina si-au exprimat interesul fata de aceasta solutie informatica.Premierul ceh Andrej Babis a anuntat ca vrea ca sistemul sa fie lansat in intreaga tara pana la 12 aprilie.Cehia, un stat membru al Uniunii Europene (UE), cu 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat 3.002 cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus si 24 de decese.Guvernul ceh a inchis frontierele, scolile, restaurantele, teatrele si majoritatea magazinelor.Masurile privind izolarea populatiei au fost prelungite luni pana la 11 aprilie.