Cei care incalca regulile izolarii intra direct in carantina si suporta cheltuielile

"Am stabilit ca cei care sunt in izolare la domiciliu, identificati si verificati ca atare, daca incalca regulile izolarii intra direct in carantina cu conditia in care obligatoriu vor suporta toate cheltuielile", a spus Vela, in declaratia de presa sustinuta la sediul MAI.Anuntul vine dupa ce, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, "pana in prezent, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite 229 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat 5.393 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina".De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 3, politistii au depistat 33.484 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 46.089.939 de lei.