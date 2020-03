Cei care vor sa iasa pe timpul noptii au nevoie de o declaratie pe proprie raspundere, iar pentru mersul la serviciu - o adeverinta. Cum arata formularele

Ziare.

com

Conform ordonantei militare anuntate sambata seara de ministrul de Interne Marcel Vela, in intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru deplasarea la serviciu, consult medical care nu poate fi amanat, cumparaturi de prima necesitate, asistenta pentru persoane in varsta sau pentru insotirea copiilor, desfasurarea de activitati fizice individuale in aer liber sau pentru nevoile animalelor de companie, si numai dupa semnarea uneiin care sa se precizeze motivul.In cazurile in care deplasarea este facuta pentru rezolvarea unei situatii urgente, trebuie precizat si traseul.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu,sau oatesta ca deplasarea persoanei intre domiciliu si locul sau de munca este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub forma de telemunca.Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat sambata mai multe masuri restrictive care intra in vigoare de duminica sau luni.Astfel, activitatea cabinetelor stomatologice va fi suspendata temporar incepand de duminica seara, ca si functionarea mall-urilor Intre 22 si 6, deplasarile sunt permise doar in acest scopuri. Grupurile mai mari de trei persoane care nu au acelasi domiciliu sunt interzise. Slujbele religioase se vor tine fara credinciosi si pot fi transmise online , iar la ceremoniile religioase de botez, cununie, inmormantare pot participa cel mult opt persoane.