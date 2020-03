Cei doi romani infectati cu coronavirus in Japonia s-au vindecat si revin acasa

Ziare.

Acestia urmeaza sa fie externati si sa se intoarca in tara, a anuntat, joi, Grupul de Comunicare Strategica.Cei doi romani s-au aflat pe nava de croaziera Diamond Princess . Pe nava de croziera se aflau in total 17 romani, 15 membri ai echipajului si 2 pasageri.In tara, au fost confirmate pana acum 6 cazuri de coronavirus Pana miercuri, au fost raportate 3.351 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania si Regatul Unit.La nivel mondial pana miercuri existau 3.202 decedati, 93.076 de cazuri confirmate si 51.026 de persoane vindecate.A.G.