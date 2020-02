Cei doi romani suspectati de coronavirus din Spania si Italia nu sunt infectati

Ziare.

Astfel, romanul de 38 de ani internat in Spania sub suspiciune de coronavirus nu este infectat cu noua gripa din China.Analizele specifice au iesit negative in cazul barbatului internat la Spitalul General Universitar din Ciudad Real, potrivit unor reprezentanti ai guvernului regional, citati de La Tribuna de Ciudad Real In cazul romanului, fusese activat joi protocolul pentru astfel de cazuri , pe baza instructiunilor Ministerului Sanatatii de la Madrid, dupa ce pacientul a prezentat simptome specifice la intoarcerea din China.Nici angajatul roman al unui hotel din Roma, care a intrat in contact cu cei doi turisti chinezi infectati, nu a luat virusul."Analizele efectuate de Institutul Spallanzani angajatului de la Hotel Palatino au avut rezultat negativ pentru coronavirus", transmite Departamentul pentru Sanatate Publica al regiunii Lazio, citat de Il Messaggero Romanul este internat de joi la Spitalul de boli infectioase Lazzaro Spallanzani, cu simptome de gripa compatibile cu cele provocate de coronavirus.B.B.