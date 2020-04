Cel mai mare avion de tip cargo din lume ajunge in Romania incarcat cu echipamente medicale

Ziare.

"Unul dintre avioane este o premiera in Romania, va fi un Antonov cu o capacitate de 740 de metri cubi plus tc 01.29 Este cel mai mare zbor de tip cargo cu destinatie medicala, echipamente medicale achizitionate din China, este primul zbor de acest gen facut de acest avion in Europa", a spus directorul general UNIFARM, Adrian Ionel.Antonov AN 124 este un avion rar. Este cel mai mare avion de tip cargo din lume produs in serie. Poate transporta locomotive, iahturi sau fuselaje de aeronave. Botul aeronavei poate fi lasat in jos pentru incarcarea unui volum de marfa imens, de pana la 150 de tone.Nu este insa singurul avion incarcat cu echipamente care va ajunge luna aceasta in Romania. Seful UNIFARM spune ca alte 12 avioane de tip cargo vor aduce marfuri necesare medicilor din linia I: masti de protectie, ochelari de protectie, combinezoane, aparatura medicala si reactivi.Pe 9, 20 si 27 aprilie vin in tara trei avioane de tip Boeing 747 incarcate cu marfa. In acelasi timp curse regulate DHL vor aduce in tara echipamente medicale. Pe 14 aprilie un alt Antonov AN124 va ateriza la Bucuresti din Zhengzhou, China. Pe 15 aprilie va ateriza la Bucuresti un Boeing 747 Silkway West Airlines."Nu sunt singurele transporturi care vin, pentru ca mai sunt transporturi care vin si pe cale terestra, din alte zone: Olanda, Austria. Marfurile care vor veni sunt cel putin pentru 2 luni si jumatate din acest moment", a spus Adrian Ionel.