Cel mai mare spital din tara are un caz confirmat de COVID-19. 7 medici si 23 asistente au intrat in izolare

16% dintre cazurile din Romania sunt doar cadre medicale din Suceava

Ziare.

com

Informatia aparuse initial pe surse, dar a fost confirmata de purtatorul de cuvant al unitatii, medicul Bogdan Oprita, care a spus ca toti cei care l-au ingrijit intra in izolare la domiciliu."Ancheta epidemiologica am facut-o noi. A facut-o epidemiologul nostru. A fost un caz care nu avea niciun fel de simptom, care nu avea context epidemiologic pentru epidemia cu noul tip de coronavirus si care a venit pentru o alta patologie. S-a ridicat suspiciunea ca persoana respectiva are infectia respectiva.A fost izolat, s-a lucrat testul, a iesit pozitiv. Motiv pentru care pacientul a fost transferat la Spitalul 'Victor Babes', iar personalul care l-a ingrijit, desi a purtat echipament de protectie, a opinat pentru izolare la domiciliu. Toti cei care erau in UPU au optat pentru autoizolare la domiciliu. Spatiile au fost dezinfectate", a declarat dr. Oprita, pentru Agerpres.Ulterior, detalii au venit si de la Grupul de Comunicare Strategica, care a precizat ca este vorba de"In ziua 23.03.2020 la Unitatea de Primiri urgente a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti s-a prezentat un pacient care nu prezenta context epidemiologic pentru suspiciunea de infectie cu virusul SARS-CoV-2, ci pentru o alta patologie.In urma investigatiilor efectuate s-a ridicat suspiciunea de infectie cu virusul SARS-CoV-2 care s-a confirmat in cursul dupa-amiezii de 23.03.2020, iar pacientul a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes.Desi personalul care a venit in contact direct si indirect cu acest pacient purta echipament de protectie, s-a luat masura izolarii la domiciliu a acestora si a testarii ulterioare. In acest moment, in urma acestei masuri, se afla in izolare la domiciliu un numar de 7 medici si 23 asistenti medicali si personal auxiliar.in aceleasi conditii", se arata in informarea oficiala.Federatia Sanitas atrage atentia ca, din cele 576 de cazuri de la nivel national (confirmate pana luni), 92 sunt doar medici si asistente din Suceava."Asa cum anticipam, dimensiunea dezastrului o vom avea zilele urmatoare! Din pacate, se inmultesc cazurile de imbolnavire a personalului medical in tot mai multe unitati sanitare mari, dar cazul de la Suceava ramane cel mai afectat! Asigurati echipamente de protectie pentru personalul medical! Testati cu prioritate personalul din spitale! Organizati spitalele adaptat la situatia actuala!", a transmis Federatia SANITAS.Situatia la nivel national este insa mult mai grava, avand in vedere ca focare in spitale s-au inregistrat si in Iasi, Arad, Covasna si Bucuresti.