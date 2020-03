Cel mai recent bilant oficial pe coronavirus: Peste 100.000 de bolnavi, in 94 de tari

Ziare.

El a adaugat cadin cauza bolii.Intr-o interventie separata, seful operatiunilor de urgenta ale OMS, Mike Ryan, a declarat - potrivit dpa - ca tarile ar trebui sa fie solidare in lupta impotriva noului coronavirus, in loc sa-si impuna una alteia restrictii de calatorie."Este foarte important ca oamenii sa inteleaga faptul ca aceste restrictii nu ajuta", a insistat Ryan, dupa ce Japonia si Coreea de Sud si-au impus reciproc restrictii de calatorie.Restrictiile de calatorie ar trebui impuse doar dupa o analiza serioasa bazata de fapte stiintifice si nu ar trebui niciodata sa fie stabilite pe perioade lungi de timp, a subliniat reprezentantul OMS."Singurul mod in care putem invinge virusul este sa ramanem uniti", a declarat la randul sau seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Si AFP a alcatuit un bilant - realizat pe baza datelor colectate de birourile AFP pe langa autoritatile nationale competente si a informatiilor difuzate de OMS - valabil pentru sambata, orele 09:00 GMT.Astfel, numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial se ridica la 101.988, dintre care 3.491 de decese, in 94 de tari si teritorii.China (fara teritoriile Hong Kong si Macao), unde a izbucnit epidemia la sfarsitul lui decembrie trecut, inregistra 80.651 de cazuri, dintre care 3.070 de decese. 99 de noi contaminari si 28 de decese au fost anuntate in intervalul cuprins intre ziua de vineri, orele 17:00 GMT, si sambata, orele 09:00 GMT.In lume, 21.337 de cazuri (1.047 noi) fusesera inregistrate pana sambata la orele 09:00 GMT, dintre care 421 de decese (7 noi).Cele mai afectate tari dupa China sunt Coreea de Sud (6.767 de cazuri, din care 483 noi, 44 decese), Iran (4.747 de cazuri, 124 decese), Italia (4.636 de cazuri, 197 decese), Germania (684 de cazuri, din care 150 noi, niciun deces).Incepand de vineri, orele 17:00 GMT, China, Coreea de Sud, SUA si Regatul Unit au inregistrat noi decese. Columbia si Costa Rica au anuntat diagnosticarea primelor cazuri pe teritoriile lor.In Asia s-au inregistrat in total pana sambata la orele 09:00 GMT 89.021 de cazuri (3.131 decese), in Europa, 7.503 de cazuri (215 decese), in Orientul Mijlociu - 5.032 de cazuri (127 decese), in SUA si Canada - 264 de cazuri (16 decese), in Oceania - 76 de cazuri (doua decese), in America Latina si Caraibe - 50 de cazuri, in Africa - 42 de cazuri.