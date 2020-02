Cel mai recent bilant pe coronavirus: Inca 52 de morti in China, topul tarilor afectate

Ziare.

Comisia Nationala de Sanatate din China a raportat 406 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, doar cinci fiind in afara provinciei Hubei, conform CNN.In prezent, sunt 78.064 de cazuri de imbolnavire in China si 80.970 la nivel global.In China, 29.745 de pacienti au fost vindecati si externati din spital.In Hubei au fost inregistrate 52 de decese provocate de coronavirus, insa in restul Chinei nu a mai avut loc niciun deces.In total, 2.715 de persoane au murit in China din cauza imbolnavirii cu coronavirus.In afara Chinei, numarul deceselor este de 48, astfel ca numarul total la nivel global este 2.763: China - 2.715, Iran - 15, coreea de Sud - 12, Italia - 11, Japonia - 5, Hong Kong - 2, iar Filipine, Franta si Taiwan au inregistrat cate un deces.