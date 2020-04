Cel mai reputat specialist in boli infectioase din SUA spune ca Remdesivir poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19

Acesta va fi standardul pentru tratament

Declaratia sa vine dupa ce rezultatele preliminare al unui studiu clinic au aratat, miercuri, ca medicamentul ajuta anumiti pacienti sa se refaca mai rapid din boala provocata de noul coronavirus, transmite Reuters.Fauci este epidemiolog si consilier al presedintelui Donald Trump, el conduce National Institute of Allergy and Infectious Diseases din Statele Unite din anul 1984.Rezultatele preliminarii ale unui studiu clinic guvernamental au aratat ca, rezultatele fiind salutate de Fauci ca fiind "extrem de importante".Gilead a anuntat ca remdesivir a ajutat la imbunatatirea sanselor de vindecare ale pacientilor bolnavi de COVID-19, in studiul gestionat de autoritatile guvernamentale, oferind date suplimentare care sugereaza caAcest lucru dovedeste ca "un medicament poate contracara virusul", a apreciat expertul celulei de criza privind noul coronavirus.Actiunile Gilead au crescut cu peste 7% in urma informatiilor."Datele arata ca remdesivir are un efect positiv semnificativ in diminuarea perioadei de recuperare. Acest lucru este foarte important", a spus Fauci reporterilor la Casa Alba, comparand anuntul cu un moment din 1986, "cand cautam medicamentele pentru HIV si nu aveam nimic"."Acesta va fi standardul pentru tratament", a anticipat Fauci, adaugand ca "FDA colaboreaza cu Gilead in acest moment pentru a stabili mecanismele prin care tratamentul va fi disponibil pentru cei care au nevoie de el".Un studiu realizat in China si publicat miercuri, potrivit caruia medicamentul remdesivir de la Gilead nu are niciun beneficiu clinic semnificativ impotriva COVID-19, nu este "un studiu adecvat", a apreciat Fauci.Informatiile contradictorii din ultimele saptamani legate de remdesivir au influentat pietele financiare, iar Fauci a avertizat ca trebuie analizate datele complete.Gilead a pus la dispozitie informatii referitoare la doua studii clinice aflate in desfasurare. Compania a aratat ca un studiu efectuat de National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAIS) demonstreaza ca medicamentul si-a indeplinit obiectivul principal de a ajuta pacientii bolnavi de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus.Rezultatele studiului respectiv au fost anticipate in mare masura, pentru ca acesta a realizat o comparatie intre modul in care au reactionat pacientii care au primit remdesivir fata de cei care nu au primit.Cercetatorul principal al studiului a declarat, vineri, ca rezultatele ar putea sa apara la jumatatea lunii mai, iar concluziile preliminare chiar mai devreme.Informatii detaliate legate de acest studiu vor fi oferite la o data ulterioara, potrivit Gilead.Compania a oferit totodata date referitoare la un studiu pe care l-a efectuat in zeci de centre medicale, care nu compara utilizarea remdesivir cu placebo.Potrivit Gilead , in acest studiu,, comparativ cu 49% in cazul pacientilor tratati mai tarziu pe parcursul bolii.Studiul a inclus 397 de pacienti si a evaluat siguranta si eficacitatea tratamentelor cu remdesivir efectuate pe parcursul a cinci, respectiv 10 zile, pacientilor cu manifestari severe ale COVID-19."Studiul demonstreaza posibilitatea ca unii pacienti sa fie tratati timp ce cinci zile, ceea ce poate mari semnificativ numarul celor care vor putea fi tratati cu stocurile actuale de remdesivir", a spus Merdad Parsey, director medical la Gilead Sciences.Un studiu preliminar publicat din greseala de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), saptamana trecuta, afirma ca remdesivir nu a reusit sa imbunatateasca starea de sanatate a pacientilor, sau sa reduca prezenta patogenului in sange.Producatorul de medicamente a afirmat ca informatiile respective sunt neconcludente, pentru ca studiul a fost oprit prematur.Interesul pentru medicamentul produs de Gilead este mare, pentru ca in prezent nu exista medicamente sau vaccinuri aprobate pentru COVID-19, iar medicii sunt disperati sa obtina orice produs care ar putea modifica evolutia bolii care ataca plamanii si poate bloca functionarea altor organe, in cazurile extreme.Remdesivir, care nu a avut efect in tratarea Ebola, este testat pentru COVID-19 pentru ca este conceput sa destructureze un mecanism prin care anumite virusuri, inclusiv noul coronavirus, se multiplica, avand potentialul sa suprasolicite sistemul imunitar al gazdei.Studiul condus de Gilead a inrolat pacienti cu un nivel de oxigen in sange de pana la 94%, dar care nu au nevoie de ventilatie mecanica. Nivelul normal al saturatiei de oxigen in sange este de 95%-100%. Studiul a exclus pacientii cu un nivel ridicat al enzimelor, care indica afectiuni hepatice sau renale.Presedintele Donald Trump a salutat, miercuri, informatiile publicate de Gilead, ca fiind o veste buna."Exista acum suficiente date pentru a sustine o analiza a aprobarii de urgenta a medicamentului de catre FDA", a scrss pe Twitter fostul sef al Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) a SUA, Scott Gottlieb.In pofida emotiei provocate de aceste informatii, dr. Lawrence K. Altman, membru al The Wilson Center din Washington DC, a spus ca este nevoie de mai multe date.