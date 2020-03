Cel mai tanar pacient care a murit de coronavirus in Europa: 16 ani si fara alte probleme de sanatate

Ziare.

com

Identificata cu numele de Julie A., tanara a prezentat simptome in urma cu mai putin de o saptamana si nu se cunoaste sa fi avut alte probleme de sanatate, scrie Metro Julie a prezentat simptome pe 21 martie si a mers la spital pe 23 martie, in localitatea Corbeil-Essonnes, din sudul Parisului.Mama sa, Sabine, spune ca este greu de acceptat ca tanara a murit, mai ales ca medicii au crezut initial ca isi va reveni.Femeia a marturisit ca tot ce a mai putut recupera au fost un lantisor si o bratara, corpul neinsufletit si celelalte obiecte urmand a fi incinerate.Sunt peste 320.000 de cazuri de infectie cu coronavirus in Europa, dintre care mai mult de o zecime s-au vindecat, iar aproape 20.000 de oameni au murit.