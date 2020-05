Cel mai tanar pacient cu COVID-19, un bebelus de o luna, s-a vindecat si a fost externat

LIVE

Ziare.

com

"In cursul zilei de astazi, 1 mai, cel mai tanar pacient din judetul Sibiu, un bebelus care la data internarii prin transfer de la o unitate sanitara din judetul Alba, avea 17 zile si era confirmat pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, atat el cat si mama lui, au fost declarati vindecati si externati", a spus Andreea Stefan.Copilul si mama lui s-au intors din Franta, in judetul Alba, la inceputul lunii aprilie, iar ulterior au fost in carantina. In 5 aprilie, mama si copilul au fost transportati din carantina la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia."Pacienta prezenta tuse, iar bebelusul era usor febril, fiind izolati in cadrul sectiei de Pediatrie si, ulterior, in cadrul sectiei de Boli Infectioase, unde au primit ingrijiri medicale. Acestora li s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, care au iesit pozitive in cursul zilei de 06.04.2020", precizau, la acea data, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.Avand in vedere varsta frageda a pacientului, s-a luat decizia transferarii la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, unde copilul si mama lui au fost tratati si vindecati.Citeste si Primul bebelus infectat cu COVID-19 a fost externat, la Timisoara. Medic: Ii multumesc lui Dumnezeu!