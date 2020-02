Cel putin 10 persoane de la bordul navei de croaziera din Japonia sunt contaminate cu coronavirus

Ziare.

Incepand de marti, autoritatile japoneze au inceput sa caute cazuri de contaminare pe nava Diamond Princess , ajunsa luni seara in apropierea portului Yokohama, din sud-vestul capitalei Tokyo, in conditiile in care un caz de coronavirus fusese detectat in Hong Kong la o persoana care s-a aflat anterior la bord, informeaza miercuri AFP.Ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato, a declarat miercuri reporterilor ca au fost prelevate probe de la 273 de persoane aflate pe nava. Rezultatele analizei a 31 dintre aceste probe sunt disponibile in acest moment, dintre care 10 sunt pozitive.Potrivit lui Kato, cele zece persoane testate pozitiv pentru coronavirus au fost debarcate miercuri devreme si spitalizate.Restul pasagerilor si membrilor echipajului vor ramane la bord timp de 14 zile, a adaugat ministrul, referindu-se la consensul medicilor privind perioada de incubatie a coronavirusului de doua saptamani."Rugam persoanele aflate la bord sa se comporte intr-o maniera in care sa evite infectarea in timp ce continuam procesul de carantina", a precizat oficialul.Operatorul de croaziere Princess Cruises a declarat ca aproximativ jumatate dintre pasageri sunt japonezi, fara a oferi detalii privind nationalitatile celorlalti. Ministrul australian al Sanatatii a indicat miercuri in Parlament ca doua dintre cele zece persoane infectate sunt cetateni australieni.In urma prelungirii perioadei de carantina a navei, Princess Cruises, detinuta de grupul american Carnival Corp, a anuntat, de asemenea, anularea a doua croaziere de opt zile cu plecari din Yokohama, programate pentru datele de 4 si, respectiv, 12 februarie.Operatorul a precizat ca nava se va indeparta de coasta japoneza pentru "efectuarea de operatiuni maritime normale", inainte de a se apropia din nou de portul Yokohama pentru alimentarea cu "hrana si alte consumabile".Peste 20 de tari au confirmat cazuri de infectie cu coronavirus. Boala a ucis 490 de persoane in China continentala, potrivit celui mai recent bilant national zilnic publicat miercuri de autoritatile chineze, care au raportat, de asemenea, peste 24.300 de infectii.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat epidemia de coronavirus urgenta medicala globala. Mai multe tari, inclusiv Japonia, au impus restrictii de calatorie si numeroase companii aeriene au redus sau au suspendat zborurile catre si dinspre China.Pe teritoriul japonez, pana in prezent au fost confirmate 23 de cazuri de contaminare, la persoane evacuate din Wuhan, orasul chinez unde a aparut coronavirusul. Aceasta cifra nu include insa cele 10 persoane infectate la bordul navei Diamond Princess.Japonia a repatriat deja aproximativ 565 de cetateni din Wuhan, trimitand trei avioane saptamana trecuta. Un al patrulea zbor este planificat, iar in prezent se poarta discutii pentru ca si straini, in special soti chinezi ai cetatenilor japonezi, sa fie admisi la bord.