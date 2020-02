Cele mai noi informatii despre starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus

Ziare.

Un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Tokyo s-a deplasat, vineri, la unitatea medicala in care acesta este internat."Potrivit datelor obtinute de reprezentantul misiunii diplomatice, starea de sanatate a acestuia este buna, in prezent acesta fiind supus unor teste medicale suplimentare. Pana la acest moment,", precizeaza MAE.Ambasada Romaniei la Tokyo ramane in contact atat cu autoritatile nipone, cat si cu cetatenii romani, acordand asistenta consulara in limita competentelor legale.MAE anunta, joi, ca un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus) si a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situatii.