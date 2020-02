Cele trei modalitati prin care se transmite coronavirusul

Ziare.

com

COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme, virusul poate sa nu fie detectat."Bazat pe ceea ce stim, credem ca virusul se extinde, in principal, de la persoana la persoana prin contact apropiat, definit ca fiind o distanta de aproximativ 1,8 metri, prin picaturi din tractul respirator eliminate atunci cand o persoana stranuta sau tuseste", a declarat Nancy Messonnier, directorul Centrului National pentru Imunizare si Boli Respiratorii, in cadrul unei conferinte organizate de CDC.Sunt si alte doua modalitati prin care COVID-19 se transmite. Una este prin atingerea unor suprafete contaminate, urmata de atingerea ochilor, nasului sau gurii, dar si transmiterea de catre persoane care nu arata inca simptome prin aerosoli. Oamenii bolnavi pot genera mici particule infectate prin simpla respiratie.Messonnier spune, insa, ca periculos este contactul cu persoanele care sunt bolnave si care stranuta sau tusesc in apropierea celor care nu au virusul.Autoritatile chineze au anuntat sambata 2.641 de noi cazuri de coronavirus si 143 de noi decese, ceea ce inseamna ca numarul oficial al deceselor cauzate de aceasta infectie se ridica acum la 1.523 in China si la 1.526 la nivel mondial, informeaza South China Morning Post.