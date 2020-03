Cercetatori italieni sustin ca exista o legatura intre poluarea cu particule PM10 si cresterea exploziva a infectiilor cu COVID-19

Crestere anormala a cazurilor de coronavirus in Campania Padului

Trend de scadere a infectiilor de coronavirus in Lombardia

"Particulele atmosferice, pe langa faptul ca transporta si raspandesc multe chimicale si contaminanti biologici, inclusiv virusuri, reprezinta si un suport care permite unui virus sa ramana in aer in conditii vitale pentru o perioada, de ordinul orelor sau zilelor", arata studiul.Grupul de cercetatori ai SIMA si ai Universitatii din Bari si din Bolognia a analizat datele publicate de site-ul ARPA (agentiile regionale pentru protectia mediului) colectate de la toate statiile de colectare de pe teritoriul Italiei, care au inregistrat un numar de episoade in care au fost depasite limitele legale (50 micrograme/m3 pentru concentratia medie zilnica) din provinciile italiene.In paralel, cercetatorii au analizat cazurile de contagiune cu COVID-19 raportate de site-ul Protectiei Civile, ajungand la concluzia ca "exista o relatie intre depasirea limitelor legale pentru concentratiile de PM10 inregistrate in perioada 10-29 februarie si numarul cazurilor de infectii cu COVID-19 actualizate pana pe 3 martie".Mai ales in Campania Padului, cercetatorii au observat "o accelerare anormala a curbei de crestere a infectiilor care a coincis, la o distanta de doua saptamani, cu cele mai mari concentratii de particule atmosferice, care au impulsionat raspandirea virulenta a epidemiei".Potrivit cercetatorului Leonardo Setti de la Universitatea Bologna, efectul este cel mai evident "in provinciile unde au aparut cazurile prima oara".Gianluigi de Gennaro, de la Universitatea Bari, a afirmat la randul sau: "Particulele transporta virusul. Sunt purtatoare. Cu cat sunt mai multe, cu atat sunt create mai multe canale de contagiune. Minimalizati emisiile si sperati ca vremea va fi favorabila".Astfel, impactul uman asupra mediului "produce consecinte pentru sanatate la toate nivelele", a adaugat Alessandro Miani, presedintele SIMA, potrivit caruia "acest test dur cu care ne confruntam la nivel global trebuie sa fie monitorizat pentru o renastere viitoare intr-o maniera sustenabila, pentru binele umanitatii si al planetei".Grazia Perrone, profesor de metode de analize chimice la Universitatea din Milano a conchis: "Aceasta cercetare este rezultatul unui studiu non-profit care reuneste cercetatori si experti din diferite grupuri de cercetare din italia si este adresat in mod special decidentilor".Acesta se asteapta ca in trei zile ritmul de contagiune sa inceapa sa scada."Au trecut cinci zile de la decretul 'Stau acasa' si, potrivit unui raport al Institutului Superior pentru Sanatate, timpul mediu intre declansarea simptomelor si diagnostic este de 2-4 zile, astfel incat, daca asa cum ne asteptam, introducerea masurilor restrictive asupra mobilitatii este eficienta in reducerea riscului de contagiune, anticipam sa vedem o reducere semnificativa a ratei de crestere in aproximativ trei zile", a spus profesorul Perrone.Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Institutul pentru aplicatii de calcul al Consiliului Natonal pentru Cercetari referitor la estimarea raspandirii coronavirusului, realizat utilizand modele matematice care foloseste date furnizate de Protectia Civila, actualizate pana pe 16 martie."Pentru Lombardia se observa o usoara scadere a ritmului de crestere a infectiilor pina zilele 12-13, 13-14, 14-15 si mai evident in 15-16 martie. Speram ca trendul va continua in urmatoarele zile", potrivit studiului.Dovezi referitoare la o reducere a ritmului de crestere "pot fi observate in regiunile care nu se invecineaza cu Lombardia, din centrul italiei: Toscana, Umbria, Marche, Lazio si Abruzzo."Pentru regiunile sudice, excluzand Basilicata si Molise, unde cifrele sunt inca scazute, continuam sa observam o accelerare a ritmului de crestere, dupa o scadere prealabila. Din nefericire, aceasta crestere a avut loc dupa 3-4 zile de la un exod din nord catre sud care a avut loc pe 8 martie, ziua in care a fost adoptat decretul referitor la stabilirea zonei rosii in Lombardia", arata studiul.Potrivit cercetatorilor, "efectele exodului vor avea probabil un efect negativ asupra contagiunii".Datele utilizate pentru realizarea studiului sunt date oficiale puse la dispozitie de Protectia Civila si strategia adoptata in studiul privind raspandirea contagiunii este cea a modelarii matematice si metode statistice.Cercetatorii estimeaza ca epidemia se va stabilita in perioada 25 martie-15 aprilie, dar exista un grad mare de incertitudine, din cauza diferitilor factori implicati, iar estimarea trebuie modificata in mod permanent, in functie de datele disponibile si schimbarile care apar in comportamentul individual.