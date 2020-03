Cercetatorii australieni ne dau sperante: Au aflat cum se mobilizeaza sistemul imunitar in lupta cu noul coronavirus

Foto: Nature Medicine

Rezultatul cercetarii, publicat joi in revista Nature Medicine , arata ca organismul se reface dupa infectarea cu noul virus similar cu recuperarea dupa gripa. Determinarea celulelor imune care apar ajuta la descoperirea unui vaccin, sustin expertii, relateaza BBC "Aceasta descoperire este importanta pentru ca este pentru prima oara cand intelegem cu adevarat cum lupta sistemul nostru imunitar cu noul coronavirus", a declarat prof Katherine Kedzierska, unul dintre co-autorii studiului citat de Nature Medicine.Cercetarea, realizata de Institutul Peter Doherty din Melbourne, a fost extrem de apreciata de experti.Ce s-a descoperit?Faptul ca multi oameni s-au insanatosit dupa ce au suferit de Covid-19 arata ca sistemul nostru imunitar poate lupta cu succes impotriva noului coronavirus, dar este pentru prima oara cand cercetatorii au identificat patru tipuri de celule imune care lupta cu el. Acestea au fost observate studiind cazul unui pacient care a avut o forma usoara spre moderat a bolii si nicio alta problema anterioara de sanatate. Este vorba despre o femeie din Wuhan (China), in varsta de 47 de ani, care a fost spitalizata in Australia dupa ce a avut anumite simptome specifice, prcum oboseala, dureri de gat, tuse seaca, insuficienta respiratorie si febra. Recuperarea ei a durat 14 zile, informeaza sursa citata.Cu trei zile inainte ca bolnava sa se simta mai bine, celulele imunitare specifice aparusera in sangele ei, iar scanarea pieptului a aratat ca plamanii incepusera sa se curete odata cu aparitia respectivelor celule."Suntem foarte entuziasmati in legatura cu rezultatele noastre", a declarat prof Katherine Kedzierska pentru BBC.Mai mult de o duzina de cercetatori au lucrat contratimp aproape patru saptamani pentru a incheia cercetarea, a adaugat ea.Identificarea celulelor imunitare combatante ajuta in lupta contra virusului, a spus prof. Bruce Thompson, decanul facultatii de Stiinte ale Sanatatii de la Swinburne University of Technology.De asemenea, ministrul Sanatatii din Australia, Greg Hunt, a spus ca aceasta descoperire ajuta la realizarea rapida a unui vaccin si la identificarea unor potentiale tratamente pentru pacientii infectati.Prof. Kedzierska a mai explicat ca urmatorul pas pentru oamenii de stiinta este sa afle de ce raspunsul sistemului imunitar a fost mai slab in cazurile grave."Este estential acum sa intelegem ce a lipsit sau a fost diferit in cazul pacientilor care au murit sau au facut o forma severa a bolii, pentru a sti cum sa ii protejam si pe altii", a adaugat ea.In ianuarie, institutul a fost primul din lume care a recreat virusul in afara Chinei. Centrul de cercetare a primit de atunci fonduri suplimentare de la guvernul australian precum si donatii de la miliardarul chinez Jack Ma.C.B.