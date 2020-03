Cercetatorii de la Politehnica au inventat un nou tip de dezinfectant eficient impotriva coronavirusului

Ziare.

"Solutia este bazata pe produsul BLUE, dezvoltat in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Marine Research Bucuresti si Biotehnos Bucuresti", a scris pe Facebook rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu. Acesta a precizat ca noul dezinfectant poate fi produs rapid in cantitati mari si are impact redus asupra mediului - calitati pe care majoritatea produselor comerciale inca nu le-au dezvoltat."Transmit multumiri echipei din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, care a creat acest produs inovator, pentru ca demonstreaza, inca o data, ca UPB este o institutie inovatoare dedicata societatii.Felicitari echipei formata din: prof. dr. ing. Daniela Simina Stefan, Conf. Dr. ing. Daniela Istrati, Conf. dr. ing. Adina Ionuta Gavrila, Conf. dr. ing. Ioana Lacatusu, Conf. dr. ing. Matei Raicopol, As. Ioana Asofiei, tehn. Doina Barbascu, tehn. Lidia Baciu, tehn. Camelia Curteanu", a punctat el.A.G.