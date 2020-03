Cercetatorii militari romani au facut, in timp record, o noua izoleta (Foto)

LIVE

Conform unui comunicat de presa al MApN, echipamentul asigura izolarea temporara si transportul in siguranta al personalului suspect sau confirmat cu agenti biologici, inclusiv coronavirus.Izoleta este dotata cu un sistem de filtro-ventilatie cu presiune negativa. "Produsul dezvoltat de cercetatorii militari indeplineste standardele de securitate pentru prevenirea riscurilor de contaminare in zona de izolare si pe traseul de transport al persoanei infestate", precizeaza ministerul."Prototipul a fost finalizat in data de 16 martie, fiind realizat in colaborare cu operatorul economic STIMPEX SA, specializat in in productia de echipamente de protectie CBRN, care a pus la dispozitia echipei de cercetare, cu titlu gratuit materiale, materii prime si manopera, avand la baza proiectul de cercetare realizat in cadrul MApN", conform sursei citate.De asemenea, acest echipament a fost testat si omologat in perioada 18 - 19 martie, de specialisti din cadrul Departamentului pentru armamente si cercetatori stiintifici din cadrul Centrului de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie si ACTTM."S-au creat astfel conditiile necesare pentru demararea procesului de productie, in cel mai scurt timp, a acestei izolete de conceptie 100% romaneasca in tara, de catre STIMPEX SA, in colaborare CN ROMARM SA", conform ministerului.