Cercetatorii solicita guvernului acces la toate datele despre COVID-19, pentru a putea veni cu solutii

Criza sanitara globala declansata de COVID-19 confrunta Romania, ca de altfel toate statele lumii, cu provocari fara precedent. De aceea, pe termen scurt, in urmatoarele saptamani, este nevoie de o mobilizare adecvata a intregii societati, nu doar a celor aflati in "linia 1".Comunitatea stiintifica din Romania se vede obligata moral si profesional sa sprijine, prin competentele sale, eforturile autoritatilor, pentru ca Romania sa faca fata cat mai eficient solicitarilor urgente din urmatoarea perioada.In acest context, ICUB solicita Grupului de Comunicare Strategica:1) Asigurarea accesului la datele statistice (evidente zilnice) privind evolutia pandemiei COVID-19 pe teritoriul Romaniei pentru toate institutiile nationale de cercetare, in vederea coagularii efortului comun pentru identificarea cat mai rapida a celor mai eficiente solutii de stopare a raspandirii epidemiei, respectiv:- numarul de cazuri nou confirmate;- persoane vindecate;- decese, cu precizarea, acolo unde este posibil a bolilor asociate;- persoane izolate/autoizolate;- persoane aflate in carantina;- numarul de teste efectuate zilnic la nivelul fiecarui judet cu mentionarea urmatoarelor informatii: sexul, varsta, profesia, adresa, sursa contaminarii (acolo unde se poate identifica) sau categoria de caz suspect (istoric de calatorie intr-o zona cu transmitere locala a virusului, contact al unui caz confirmat sau pacient cu infectie respiratorie acuta severa de etiologie necunoscuta), maladii declarate/diagnosticate;2) Realizarea unui screening care sa includa prioritar categoriile profesionale cele mai expuse si care, la randul lor, sunt principalele surse de raspandire a virusului:- corpul medical (doar aceasta categorie este in prezent in atentia autoritatilor);- taximetristii si alti furnizori de servicii de transport (tip Uber si alte companii similare car sharing sau livrare alimente; soferi de microbuze etc.);- vanzatorii/casierii/lucratorii din magazinele alimentare (manipulatori marfa, mai ales in conditiile in care in unele magazine si hipermarketuri acelasi personal asigura atat manipularea marfii: descarcare-aranjare pe rafturi, cat si vanzarea!);- farmacistii si asistentii de farmacie;- preotii;- curierii;- politistii si militarii care lucreaza direct in strada;- personalul administrativ/management aflat in contact direct cu publicul;- voluntarii care sprijina persoanele aflate in dificultate de deplasare in aceasta perioada si care se deplaseaza de la o locuinta la alta in vederea asigurarii suportului pentru nevoile de baza.3) Cresterea capacitatii de testare a populatiei, inclusiv prin introducerea testelor rapide de evidentiere a antigenelor sau anticorpilor (cazurile pozitive detectate prin testele rapide urmand a fi izolate si retestate pentru confirmare).Din informatiile aparute in spatiul public, a reiesit ca Romania si-a marit in ultima saptamana constant capacitatea de testare, insa acest lucru nu exclude, ci, dimpotriva, face obligatorie existenta unei strategii bazate pe modele statistice de selectie a subiectilor pentru testare.Prin aceste solicitari, dorim sa sustinem masurile luate de Guvernul Romaniei in contextul starii de urgenta si sa contribuim la cresterea eficientei lor in viitorul apropiat.Cercetatorii nostri, precum si ai celorlalte institutii de cercetare din Romania, pot contribui in cel mai scurt timp, pe baza informatiilor solicitate, cu analize, recomandari si eventuale solutii extrem de utile.