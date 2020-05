Cercetatorii studiaza daca oxidul nitric, folosit in Viagra, poate ajuta la tratarea COVID-19

Ce este oxidul nitric?

Cum functioneaza?

Potrivit datelor Johns Hopkins University, peste 3,25 de milioane de oameni au contractat noul coronavirus si peste 233.439 au murit la nivel global.Peste o treime dintre toate cazurile de coronavirus sunt in Statele Unite, unde numarul persoanelor infectate a depasit 1 milion la inceputul acestei saptamani.In 187 de tari si teritorii au fost adoptate masuri de distantare sociala pentru a limita raspandirea pandemiei.Nu exista vaccinuri sau medicamente antivirale specifice pentru COVID-19, dar cercetatori din intreaga lume incearca sa gaseasca rapid un tratament eficace. Oficialii din sectorul medical american afirma ca dezvoltarea unui vaccin va dura cel putin 12-18 luni.Oxidul nitric este un gaz incolor, fara gust, cu efect de scurta durata, care dilata vasele de sange in plamani, atunci cand este inhalat. Este folosit frecvent ca prima linie de tratament pentru bebelusii prematuri privati de oxigen.Gazul este format din o parte azot si o parte oxigen, cele mai comune gaze din atmosfera.In 1998, farmacologul Louis Ignarro a obtinut premiul Noel pentru descoperirea oxidului nitric ca molecula semnalizatoare in sistemul cardiovasculat. Ulterior, oxidul nitric a fost aprobat in 1999 de Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite, iar medicii l-au folosit drept compus pentru o gama larga de afectiuni medicale.In anii '90, oxidul nitric a jucat un rol major in dezvoltarea medicamentului pentru disfunctia erectila Viagra, pentru ca ingredientul principal al pilulei albastre, sildenafil, amplifica efectul de relaxare al oxidului nitric si sporeste fluxul sanguin.Stuart Harris, medic curent la Massachusetts General Hospital, a declarat pentru CNBC ca patru studii sunt in desfasurare pentru a analiza daca oxidul nitric inhalant poate fi folosit pentru a trata coronavirusul.Harris a spus ca in fiecare dintre aceste studii spitalul urmareste cateva rezultate diferite, respectiv mentinerea in viata a persoanelor aflate la terapie intensiva, prevenirea intubarii bolnavilor si protejarea de imbolnavire a personalului medical."Plamanii pot fi vazuti ca un loc care aduce impreuna aerul si sangele. Cel mai probabil, COVID-19 este fatal pentru ca afecteaza acest loc si impiedica oxigenarea suficienta a corpului prin sange", a explicat Harris."Oxidul nitric este un relaxant muscular. Asa ca relaxeaza vasele de sange cu presiune foarte scazuta din plamani si ajuta la aducerea sangelui in locuri unde ajunge oxidul nitric. Practic, asigura conditii eficiente pentru ca plamanii sa isi faca treaba", a mai spus medicul.Datele preliminare au sugerat ca oxidul nitric poate avea efectul de a distruge coronavirusul, a anuntat Massachusetts General Hospital intr-un comunicat. Acest lucru se datoreaza similaritatilor genomice dintre COVID-19 si coronavirusurile care au provocat emidemiile SARS si MERS.Studiile efectuate in timpul epidemiei SARS din 2004 si 2005 au demonstrat ca oxidul nitric a fost eficace in distrugerea virusului.Desigur, eficacitatea oxidului nitric in tratarea noului cornavirus nu a fost studiata in trecut.FDA discuta cu compania de biotehnologie Gilead pentru aprobarea medicamentului remdesivir pentru pacientii bolnavi de COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare ale unui studiu clinic au aratat imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor.Dar, deocamdata, nu exista tratamente aprobate pentru noul coronavirus.Intrebat daca crede ca studiile referitoare la oxidul nitric ar putea conduce la un tratament eficace pentru cornavirusl, Harris a replicat: "Nu stim, de aceea efectuam studiile. Dar este ceva care in mod sigur merita sa fie analizat cu atentie si, daca ne uitam la panoplia de studii care sunt efectuate, drept sa spun prefer sa mizez pe mecanismele pe care le propunem noi, decat unele ale altora".Separat, cercetatorii au oprit saptamana trecuta un studiu care testa medicamentul pentru malarie clorochina, ca posibil tratament pentru COVID-19.Medicamentul a atras atentia la nivel international dupa ce doua studii de mica amploare publicare luna trecuta in Franta au aratat ca infectia cu coronavirus s-a vindecat mai repede la pacientii tratati cu clorochina, fata de un grup de control.Cercetatorii au renuntat insa la studii din cauza riscului de deces, avertizand opinia publica ar trebui sa il priveasca cu scepticism.Presedintele american Donald trump afirmase ca clorochina ar putea "schimba jocul" in lupta cu coronavirusul.