CFR Calatori suspenda multe trenuri de noapte pana de Paste, dupa ordonanta militara anti-Covid-19

Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al CFR Calatori, este suspendata circulatia urmatoarelor trenuri, in perioada 23 martie - 17 aprilie 2020Bucuresti Nord - SuceavaSuceava - Bucuresti NordBucuresti Nord - Arad - (Relatia Bucuresti - Arad - se mentine prin trenul R 2603 (Timisoara - Arad) care preia vagoanele de la trenul IR 1695 (Bucuresti - Timisoara)Craiova - Bucuresti NordVeresti - BotosaniBotosani - VerestiBacau - BicazBicaz - BacauSuceava Nord - BotosaniVidele - Rosiori NordRosiori Nord - CraiovaCraiova - Bucuresti NordRosiori Nord - Bucuresti Nord - Trenul 9004 circula doar in zilele de duminicaConstanta - MangaliaMangalia - ConstantaModificarea graficului de circulatie este si va fi facuta in acord cu deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si ale autoritatilor abilitate.Incepand din 23 martie, de la ora 22:00, intra in vigoare restrictii privind circulatia persoanelor in afara locuintei, interdictii stricte vizand deplasarile in intervalul 22:00 - 6:00.