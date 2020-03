Chile a declarat stare de catastrofa, iar Peru a interzis deplasarile noaptea

LIVE

Masura intra in vigoare joi pentru 90 de zile, a afirmat Pinera intr-o conferinta de presa, transmite Deutsche Presse-Agentur (dpa).Chile a decis deja o serie de masuri pentru a limita raspandirea virusului. Au fost inchise scolile, frontierele si au fost limitate intrunirile publice.Numarul celor testati pozitiv la noul coronavirus a ajuns miercuri in Chile la 238, dar nu s-a inregistrat niciun deces.Tot pe continentul sud-american, presedintele peruan Martin Vizcarra a anuntat miercuri restrictii imediate la deplasarile in afara locuintelor, ce vor fi interzise intre orele 20.00 si 05.00 in toata tara.Peru are acum 145 de cazuri de contaminare, de la 117 raportate marti, a informat Ministerul Sanatatii.