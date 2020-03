China a cenzurat continutul online despre noul coronavirus inainte sa recunoasca extinderea epidemiei

Ziare.

com

Virusul a aparut in decembrie la Wuhan, oras din centrul tarii unde 11 milioane de locuitori sunt plasati in carantina de la sfarsitul lui ianuarie. Dar gravitatea bolii a fost recunoscuta public pe 20 ianuarie, cand presedintele Xi Jinping a solicitat stoparea propagarii virusului, scrie AFP.Potrivit Citizen Lab, un institut specializat in controlul informatiei din cadrul Universitatii din Toronto, termeni generali precum "pneumonie necunoscuta la Wuhan" si "Comisia de Sanatate de la Wuhan" au fost interzise pe mai multe aplicatii chineze in primele saptamani de la declansarea epidemiei.In numele stabilitatii, este ceva obisnuit in China ca gigantii internetului sa cenzureze continuturi considerate sensibile, dar si nedorite din punct de vedere politic, adesea numite "zvonuri".Mai multi medici din Wuhan, care au alertat cu privire la aparitia virusului, au fost acuzati de Politie ca raspandesc zvonuri, asa cum a fost cazul doctorului Li Wenliang, care a murit din cauza virusului la inceputul lunii februarie si care acum este vazut ca un erou national.Decesul sau a generat numeroase apeluri la libertatea de exprimare pe retelele de socializare. Liderii din regiunea Wuhan au fost criticati si acuzati ca au vrut sa ascunda informatiile. De atunci, mai multi dintre ei au fost concediati.Intre sfarsitul lui decembrie si mijlocul lunii februarie, Citizen Lab a gasit mai mult de 500 de cuvinte-cheie si fraze blocate pe platformele de videoclipuri in direct JOYY si pe foarte populara aplicatie WeChat.Anumiti termeni cenzurati faceau referire la informatii care au fost dezvaluite oficial ulterior, precum faptul ca virusul este contagios intre oameni.Cele doua aplicatii au cenzurat si mai multe cuvinte-cheie, intre care criticile la adresa liderilor chinezi, precum si informatii care prezentau fapte. De exemplu, mesaje care contineau cuvintele "pneumonie", "control si preventia bolilor", "virus" si "jurnal medical" au fost cenzurate pe WeChat pe 14 februarie, potrivit testelor efectuate de Citizen Lab."Este vorba despre un caz unic unde blocarea informatiilor poate avea prejudicii pentru sanatatea publica", a afirmat pentru AFP Lotus Ruan, cercetatoare la Citizen Lab.Potrivit acesteia, prin aceasta cenzura "poate fi limitata capacitatea cetatenilor de a fi informati si de a se proteja".La inceputul lui februarie, presedintele chinez Xi Jinping a solicitat un control si mai strict al discutiilor in mediul online cu scopul de a garanta o "energie pozitiva" si stabilitate in tara.Citeste si Coronavirus: Twitter si Google le-au recomandat angajatilor sa lucreze de acasa