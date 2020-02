China a deschis inca un spital pentru pacientii cu coronavirus

Ziare.

com

Prima echipa medicala a ajuns la spitalul Leishenshan din Wuhan, iar pacientii vor incepe sa fie internati de sambata, a relatat televiziunea publica CCTV.Potrivit acesteia, spitalul beneficiaza de 32 de saloane si de o sala de operatie.Autoritatile din Wuhan, capitala provinciei centrale Hubei, au fost nevoite sa transforme mai multe cladiri in spitale pentru a face fata numarului mare de pacienti care au contractat coronavirusul.Huoshenshan, primul spital din Wuhan destinat persoanelor infectate cu coronavirus, a fost construit de la zero in doar opt zile si a inceput de luni sa primeasca pacienti.Noul coronavirus a infectat deja peste 34.500 de persoane si a ucis 722 in China continentala (fara Hong Kong si Macao), au anuntat sambata autoritatile sanitare.