China a limitat epidemia de coronavirus cu o "arma nucleara sociala", dar pentru alte tari nu va fi usor

Ziare.

com

Intr-o serie de postari pe Twitter , Christakis aminteste ca China a avut pana acum cele mai multe infectari cu SARS-CoV-2 (peste 80.000), insa numarul de noi cazuri a scazut de la 100 pe zi in urma cu o luna la aproximativ 48 in prezent.Intr-o tara cu o populatie de 1,48 de miliarde de oameni, profesorul de la Yale considera acest fapt o "realizare uimitoare"."China are o cultura colectivista si un regim autoritar, iar aceste doua lucruri au facut posibil acest raspuns de amploare. Este bine pregatita sa faca fata unei pandemii, daca chiar tine cont de informatiile factuale si raspunde rational", scrie Christakis.Potrivit acestuia, pentru succesul Guvernului de la Beijing in combaterea epidemiei a fost esentiala capacitatea acestuia de a impune restrictii severe privind circulatia persoanelor si a vehiculelor si de a aplica masuri precum controlarea temperaturii cetatenilor, dezinfectarea mijloacelor de transport sau utilizarea la scara larga a livrarilor de alimente - toate aplicate la nivelul unor provincii cu sute de milioane de oameni.Cetatenii nu pot umbla prin oras decat pe baza unor permise speciale, pe care sunt scrise sloganuri ca "Fiecare are responsabilitatea de a lupta impotriva virusului".In multe regiuni, angajatii se "recalifica" pentru a presta servicii pentru cetatenii aflati in carantina. In altele, un singur membru al familiei poate parasi locuinta. Copiii invata de acasa, via Skype.Chiar daca a inceput sa ridice o parte dintre aceste restrictii, China da dovada de precautie, pregatind o serie de masuri inventive pentru viitor.Un exemplu este impartirea interiorului lifturilor in patru zone egale, astfel incat pasagerii sa pastreze o distanta corespunzatoare unii fata de altii. "Nu mai mult de patru oameni in lift. Va rugam sa fiti rabdatori si sa asteptati urmatorul lift", scrie pe un panou, iar mai jos "Sa ne unim pentru a lupta impotriva virusului in aceasta perioada speciala".Combaterea epidemiei intr-un mod atat de eficient a fost posibila datorita mediului social si politic unic din China, mai arata Christakis, care conchide ca acest succes nu va fi usor de reprodus in alta parte.C.S.