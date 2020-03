China a trimis Frantei un milion de masti de protectie

LIVE

Un lot de un milion de masti medicale a fost trimis cu avionul in Belgia, relateaza AFP.Este vorba despre donatii ale unor organizatii de caritate chineze destinate Frantei, un ajutor in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, a precizat agentia chineza oficiala de stiri China Noua.Grupul Alibaba, gigantul chinez al comertului online, a anuntat la randul sau, intr-un comunicat, aterizarea la Liege, in Belgia, a unui avion cargo care transporta masti pentru mai multe tari europene, intre care si Franta.Insa Alibaba nu a precizat despre cate masti este vorba.Franta a trimis luna trecuta 17 tone de material medical la Wuhan, orasul chinez in care a aparut noul coronavirus in decembrie.Citeste si China a limitat epidemia de coronavirus cu o "arma nucleara sociala", dar pentru alte tari nu va fi usor