China aloca 43 de miliarde de dolari pentru lupta contra coronavirusului. Sunt peste 37.500 de infectati si 814 morti

Epidemia care a inceput in orasul Wuhan (centru) paralizeaza mari parti din tara si risca sa afecteze o economie care a inceput deja sa incetineasca.In replica, Banca Centrala a Chinei (PBOC) va oferi luni o prima transa de fonduri speciale, care va ajuta institutile financiare sa acorde credite catre companiile cheie implicate in preventia si controlul epidemiei.Potrivit unui comunicat al viceguvernatorului PBOC, Liu Guoqiang un numar de noua mari banci nationale, precum si banci locale din zece provincii si orase, indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de aceste fonduri. Cele zece regiuni includ provincia Hubei (epicentrul epidemiei de coronavirus), alaturi de Zhejiang, Guangdong, unde este amplasata capitala Beijing, si centrul financiar Shanghai.Acest impuls financiar este destinat sa ajute companiile atat la nivel national cat si la nivel local, a explicat Liu Guoqiang, care a subliniat ca "institutiile financiare trebuie sa examineze si sa acorde rapid imprumuturile" astfel incat fondurile sa poata fi puse la dispozitie in doua zile. Viceguvernatorul PBOC a adaugat ca Banca Centrala va urmari modul in care vor fi utilizate fondurile si a avertizat ca oricine va incalca regulile va fi sanctionat.Epidemia de coronavirus a provocat decesul a 812 persoane in China si cate una in Hong Kong si Filipine, si s-a raspandit in intreaga lume, unde sunt inregistrate peste 37.500 de cazuri de imbolnavire. Pentru a tine sub control epidemia, orasele din China au impus restrictii de calatorie si i-au sfatuit pe cetateni sa stea in casa. In aceste conditii, companiile au amanat data la care vor relua lucrul dupa sarbatorile de Anul Nou chinezesc, ceea ce va avea cu siguranta un impact asupra rezultatelor lor.Analistii se asteapta ca epidemia de coronavirus sa stearga aproximativ doua puncte procentuale din cresterea economica a Chinei in primul trimestrul, iar autoritatile au anuntat o serie de masuri de sprijin.Banca Centrala a Chinei a cerut institutiilor financiare sa evite intreruperea automata a creditelor acordate industriilor precum si IMM-urilor. De asemenea, Banca Centrala a anuntat ca va injecta 1.200 miliarde yuani (173 miliarde dolari) pe pietele financiare pentru a-si consolida sprijinul oferit luptei impotriva coronavirusului.