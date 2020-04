China anunta ca a exportat 4 miliarde de masti in ultima luna. Ce spune despre calitatea lor

Ziare.

In ciuda scaderii numarului de cazuri de pe teritoriul sau, China a indemnat fabricile sa creasca productia de echipamente medicale, intr-un moment in care alte tari se confrunta cu o penurie. Peste 65.000 de persoane au murit din cauza pandemiei de COVID-19 in intreaga lume.De la 1 martie, China a exportat in peste 50 de tari 3,86 miliarde de masti, 37,5 milioane de combinezoane de protectie, 16.000 de ventilatoare medicale si 2,84 de milioane de kituri de detectare a COVID-19, a declarat o reprezentanta a serviciilor vamale, Jin Hai.In total, aceste exporturi sunt evaluate la 10,2 miliarde de yuani (1,33 miliarde de euro).Unele tari s-au plans totusi de calitatea echipamentelor medicale importate din China.Olanda a anuntat astfel la 28 martie retragerea a 600.000 de masti provenite dintr-un transport de 1,3 milioane de masti venit din China, deoarece nu corespundeau normelor de calitate, nu se inchideau corect pe fata si aveau filtre care nu functionau corespunzator.China a raspuns ca producatorul "a precizat clar ca (mastile) nu erau chirurgicale".Spania a trimis de asemenea inapoi la sfarsitul lunii martie mii de teste de detectare a COVID-19 defectuoase expediate de o companie chineza care nu avea de autorizatiile necesare.Oficiali chinezi au raspuns duminica la informatiile din presa privind calitatea echipamentelor medicale chineze, dand asigurari ca ele "nu reflecta integralitatea faptelor"."In realitate, exista mai multi factori, cum ar fi faptul ca China are norme si obisnuinte de utilizare diferite de alte tari. O folosire necorespunzatoare poate atrage indoieli privind calitatea", a spus Jiang Fan, responsabil al Ministerului Comertului.Afirmatiile sale sunt similare cu declaratii facute saptamana trecuta de Hua Chunying, purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, care le-a cerut in mai multe randuri institutiilor media occidentale sa nu "politizeze" subiectul.Beijingul si-a consolidat recent reglementarile privind exporturile de echipamente medicale legate de coronavirus, cerandu-le producatorilor sa respecte atat normele chineze, cat si pe cele din tarile de destinatie, comenteaza AFP.China si-a sporit de asemenea capacitatile de productie de teste pentru COVID-19 la peste patru milioane pe zi, a spus Zhang Qi, un responsabil al Administratiei nationale pentru echipamente medicale.