China avertizeaza la ONU in legatura cu ''panica inutila'' legata de coronavirus si masurile de precautie ''excesive''

"Nu este nevoie sa intrati in panica inutil si nici sa luati masuri excesive", a declarat oficialul chinez in cadrul unei conferinte de presa de la Geneva, subliniind ca "OMS are incredere deplina in China".Vineri, OMS a subliniat caNumarul pacientilor contaminati se apropie de 10.000 in China continentala (excluzand Hong Kong si Macao) si depaseste numarul celor afectati in perioada epidemiei de SARS (sindromul respirator sever acut) din 2002-2003. Daca marea majoritate a cazurilor de contaminare raman localizate in China, in principal in provincia Hubei (centru) si capitala acesteia, Wuhan, o suta de cazuri au fost de asemenea raportate in alte 20 de tari, inclusiv in Europa.Organizatia Mondiala a Sanatatii a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ''o urgenta de sanatate publica la nivel international''.Chen, primul oficial chinez care a facut declaratii dupa acest anunt, a declarat ca masura "a fost luata pentru a evita raspandirea epidemiei, nu impotriva unei anumite tari"."Atat timp cat avem incredere, cred ca putem castiga batalia. Cooperarea internationala si increderea sunt ceea ce avem nevoie", a insistat el.