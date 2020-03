China: Cel putin 10 morti, dupa prabusirea hotelului aflat in carantina

Ziare.

aflat in carantina din Quanzhou, provincia Fijian din China.Dintre 71 de persoane prinse sub saramaturi sambata, in momentul prabusirii, au fost scoase 48 din care sase fara viata si 23 sunt inca cautate, a anuntat duminica ministrul chinez al Situatiilor de urgenta, scrie AFP.Cladirea, situata in Quanzhou din provincia Fujian, s-a prabusit sambata , la ora 19.30 (11.30 GMT) din motive necunoscute.Potrivit ministrului pentru Situatii de urgenta, noua persoane au putut sa paraseasca locul fara ajutor.Hotelul Xinjia, care avea 80 de camere, a fost recent plasat in carantina pentru persoanele care au intrat in contact cu pacienti contaminati de noul coronavirus.Intr-un videoclip publicat de minister, se vad echipele de interventie cu masti chirurgicale pe cale sa scoata copii de sub daramaturi, intre care unul in varsta de 12 ani. Alti salvatori dezinfecteaza locul.Potrivit autoritatilor locale din Quanzhou, mai mult de 700 de persoane, echipe de interventie, au fost trimise la fata locului.Agentia de presa oficiala Xinhua a indicat, fara prea multe detalii, ca proprietarul hotelului este interogat.Orasul a inregistrat 47 de cazuri de contaminare de la debutul epidemiei de Covid-19, in decembrie.Din cauza coronavirusului, in China au murit 27 de oameni duminica, numarul total al deceselor ajungand in tara la 3.097 si cel putin 80.695 de persoane au fost infectate de la inceputul epidemiei, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate.