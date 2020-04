China da unda verde testelor pe oameni pentru un vaccin impotriva COVID-19

Ziare.

In acest timp, incearca sa opreasca "importul" de cazuri de COVID-19 din Rusia, iar frontiera cu aceasta a devenit noua "linie a frontului" in razboiul impotriva maladiei.Provincia chineza Heilongjiang (nord-vest), la frontiera cu Rusia, a inregistrat luni 79 de cazuri "importate" de COVID-19. Este vorba despre chinezi care se intorc in tara din Rusia, a anuntat marti presa oficiala, aminteste Reuters.Aceste cazuri reprezinta grosul imbolnavirilor declarate in China luni - 89.In timp ce China lupta impotriva unui al doilea val de COVID-19, doua vaccinuri experimentale urmeaza sa fie testate pe oameni, scrie marti agentia oficiala chineza de presa China Noua.China a anuntat in martie ca a dat unda verde altui test clinic al unui vaccin impotriva noului coronavirus, dezvoltat de Academia Militara chineza de Stiinte Medicale si societatea din domeniul biotehnologiei HK CanSino Bio.