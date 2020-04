China produce deja la scara mare un posibil vaccin imporiva COVID-19

Testat pe maimuta

Laboratorul se arata increzator. In 2009 a luat-o inaintea concurentei si a devenit primul in lume care a pus pe piata un vaccin impotriva gripei porcine H1N1.In vastele sale instalatii de la Changping, la periferia capitalei chineze, laboratoare controleaza calitatea vaccinului experimental pe baza de patogeni inerti - produs deja in mii de exemplare. In cutia alb cu portocaliu, produsul are acelasi nume - "Coronavac".In pofida faptului ca tratamentul este inca departe de omologare, producatorul este necesar sa demonstreze ca este capabil sa-l produca la scara mare si sa supuna loturi controlului autoritatilor. Astfel, productia a fost lansata inainte de incheierea testelor clinice.Peste 100 de laboratoare din lume se infrunta in a fi primul care pune la punct un vaccin, insa mai putin de zece dintre ele au angajat in prezent un test clinic pe oameni, potrivit Scolii de Igiena si Medicina Tropicala de la Londra.Este cazul Sinovac, care da asigurari ca a obtinut rezultate incurajatoare la maimuta, inainte de a-si administra serul pentru prima oara unui numar de 144 de voluntari, la jumatatea lui aprilie, in Jiangsu (est).Insa laboratorul, infiintat in 2001, nu anunta data la care injectia sa de o jumatate de mililitru va putea fi comercializata."Aceasta este intrebarea pe care si-o pune toata umea", recunoaste directorul marcii, Liu Peicheng.Potrivit OMS, producerea unui vaccin poate dura intre 12 si 18 luni.Sinovac, care are 1.000 de salariati, spera sa obtina la sfarsitul lui iunie prime rezultate cu privire la securitatea produsului sau, in cadrul unor teste in fazele 1 si 2, declara pentru AFP directorul pentru Afaceri Internationale Meng Weining.Aceste teste constau pur si simplu in verificarea faptului ca vaccinul nu este periculos pentru om. Pentru a se asigura ca este eficient, este necesar sa se efectueze un test in faza 3 asupra unor purtatori ai virusului.Problema este ca de-acum "doar cateva cazuri sunt semnalate in China zilnic", subliniaza Meng. Doar daca nu are loc un al doilea val pe teritoriul chinez, grupul va fi nevoit sa testeze vaccinul pe persoane testate pozitiv in strainatate."In prezent suntem in contact cu mai multe tari din Europa si din Asia", precizeaza el."Un test in faza 3 include cateva mii de persoane. Nu este usor sa obtii aceste cifre in nico tara", preconizeaza el.Grupul a lansat, cu toate acestea, construirea in sudul Beijingului a unei instalatii de productie cu o capacitate de 100 de milioane de doze, care urmeaza sa intre in functiune pana la sfarsitului anului."Muncim zi si noapte, lucram noaptea, ceea ce inseamna ca nu pierdem un minut", da asigurari Meng.Raportat la populatia mondiala, un eventual vaccin Sinovac nu va fi suficient sa protejeze planeta. Insa Meng da asigurari ca grupul sau - cotat pe Nasdaq - este pregatit la "colaborari" cu partenerii sai straini, carora le vinde vaccinurile sale existente impotriva gripei sau hepatitei.Sa fie prima care sa ofere un vaccin impotriva covid-19 ar fi o revansa pentru China, care doreste sa faca sa se uite faptul ca pandemia a luat nastere pe teritoriul sau."Primim mult sprijin din partea Guvernului chinez", declara Meng. "Nu atat de multi bani", ci cooperari cu institute publice de la care Sonovac se aprovizioneaza cu tuplini virale.In afara de Sinovac, Beijingul a aprobat testarea clinica a altor trei vaccinuri experimentale - unul lansat de Scoala Militara de Stiinte Medicale si grupul de biotehnologie CanSino, altul de catre Institutul de produse Biologice si Institutul de Virusologie din Wuhan, orasul in care a aparut nou coronavirus, iar al treilea de catre grupul China Biotics, care a angajat marti teste asupra a 32 de voluntari.